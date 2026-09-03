Marta Hazas (48 años), actriz: "Desayuno dos kiwis, un zumo de naranja, un café y un par de galletas"

Marta Hazas (Santander, 1977) es una actriz con una amplia trayectoria en cine, televisión y teatro. La intérprete comenzó a formarse en la escuela del Palacio de Festivales, de su ciudad natal, y posteriormente estudió Arte Dramático en la Escuela de Cristina Rota. Además, se graduó en Periodismo en la UPV en Leioa (País Vasco).

Durante sus inicios, los primeros papeles de Hazas fueron personajes episódicos en series longevas como 'El comisario', 'Hospital Central' y 'Cuéntame cómo pasó'. Más tarde, formó parte del reparto de la serie 'SMS: Sin miedo a soñar'. No obstante, saltó a la fama con 'El internado'.

La serie fue un éxito de audiencia y Marta Hazas interpretó a la profesora Amelia Ugarte durante siete temporadas. Posteriormente, la artista ha participado en otras series de televisión destacadas como 'Bandolera' y 'Velvet Colección'. Además, resalta su papel como Rafaella en las películas 'Culpa mía' y 'Culpa Tuya'.

Marta Hazas y Javier Veiga / .

Con una amplia filmografía, Hazas también ha estado realizando múltiples obras de teatro. Actualmente, la actriz presenta 'Un matrimonio son filtros' junto a su marido, Javier Veiga. Por este motivo, ambos fueron entrevistados en 'El Hormiguero'.

Según recoge 'Woman', Hazas siempre ha tenido una buena alimentación: "Somos lo que comemos y en mi casa siempre se ha comido bien, así que creo que no tengo demasiados malos hábitos de alimentación". En una entrevista a la revista Semana, la actriz confesó cuál era su desayuno.

"Me como dos kiwis, un zumo de naranja, un café y un par de galletas Príncipe o Digestive de chocolate", explicó entre risas. Aunque reconoce que no es "del todo healthy", se trata de una comida con vitamina C, fibra y antioxidantes. Sin embargo, tiene claro que alimentos evitar y en qué momento del día hacerlo.

Javier Gutiérrez, Marta Hazas y Manuela Velasco, protagonistas de la serie 'La agencia'. / Mediaset

"Bocatas entre horas ni chucherías de las máquinas todos los días", comenta la intérprete. Asimismo, la estrella de televisión procura "comer lo menos grasiento que pueda". Sobre su rutina de entrenamiento, Hazas detalló a la revista Lecturas que practica "pilates y máquinas" dos veces a la semana, además de la "buena gimnasia" que hace durante las funciones de teatro.

Ahora bien, Marta Hazas confiesa que "odia madrugar" y que es "muy nocturna", por lo que se acuesta más tarde de lo habitual. Durante su carrera, la actriz ha recibido numerosos premios y reconocimientos: Mejor Actriz Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo (2012), Mejor Actriz Festival La Fila de Valladolid (2012), Estrella en el paseo de la fama de Tetuán (2017) y Premio Ciudad de Melilla (2023).