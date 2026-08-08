SOCIEDAD
Marta Guillán, neuróloga: "La gente que viaja más se está protegiendo del deterioro cognitivo"
La experta en neurología explica los beneficios de viajar para la reserva cognitiva
En España, el periodo de vacaciones más habitual se concentra de manera masiva en los meses de julio y agosto. La mayoría de los empleados y empresas escogen esta parte del verano para disfrutar de unos días de descanso y desconexión.
Las vacaciones son fundamentales para mantener la salud física y mental. Esta pausa es clave para equilibrar el organismo, ya que reduce el estrés y previene la fatiga y el agotamiento de la rutina diaria. De hecho, al regresar suele producirse una mejora de la productividad y del rendimiento.
No obstante, los expertos coinciden en que viajar aporta más beneficios de los que podemos pensar. Recientemente, el perfil de Salud de la Agencia EFE (@efesalud) ha compartido una publicación en Instagram destacando las ventajas de salir fuera de nuestra población.
Marta Guillán, neuróloga de la Unidad de Ictus del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (@hospital_jimenez_diaz) resalta que cuando viajamos utilizamos "recursos que no solemos utilizar" y eso genera una "reserva cognitiva".
Según la experta de la Sociedad Española de Neurología, este proceso destaca cómo una forma más de estimular el cerebro. Durante las vacaciones, se construye una reserva cognitiva que resulta muy importante para prevenir el deterioro cognitivo y enfermedades como el alzhéimer.
"Se ha visto que la gente que viaja más, que se enfrenta más a tener que viajar y hacer ese proceso, tiene más reserva cognitiva", anuncia la doctora. En este sentido, las personas que viajan con mayor frecuencia experimentan beneficios con el tiempo.
"A la larga, se están protegiendo del Alzheimer y del deterioro cognitivo. Zonas como el hipocampo, que es tan importante en nuestra cognición, en el pensar, en el unir, procesar, pensamientos complejos", detalla la médica. Esta estructura cerebral está relacionada con los procesos de aprendizaje y memoria.
Cuando viajamos hacia otro entorno, se produce una mayor actividad en esta parte del cerebro: "El hipocampo ahí se ve de alguna forma muy estimulado y entonces tenemos que utilizar recursos que no tenemos, o sea, que no solemos utilizar, para utilizarlos, y eso genera lo que se llama reserva cognitiva".
A este respecto, se trata de una tarea que estimula el cerebro como otras aficiones ya conocidas. Según los expertos, hay varios pasatiempos que mejoran la memoria. "Es una forma más de estímulo como lo es el leer y como lo es el estudiar, aprender a tocar un instrumento, o una lengua nueva", resalta la especialista en neurología.
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