Marta Díaz se sincera tras la ruptura con Sergio Reguilón: "Estuve dos días ingresada"

La ruptura con Sergio Reguilón fue, sin duda, una de las etapas más difíciles en la vida de Marta Díaz, hermana de Alpha Sniper y creadora de contenido en las redes sociales. La relación entre la creadora de contenido Marta Díaz y Sergio Reguilón se terminó en 2019. Ambos se conocieron en 2019 gracias a amigos comunes, y, desde entonces, empezaron a mantener el contacto.

Sin embargo, no hicieron pública la relación hasta 2020, siendo una de las noticias más destacadas del mundo del corazón. A pesar de que la relación iba viento en popa, incluso con Marta Díaz mudándose a Sevilla o a Londes, cuando Reguilón fichó por el Tottenham o el conjunto andaluz, hubo algo que se rompió entre ellos en 2023. Ninguno de los dos protagonistas se pronunciaron al respecto sobre cuál fue la principal razón de la ruptura, pero la influencer aseguró que fue un proceso "muy duro" de superar.

El nuevo documental de Marta, en Prime Video

Ese año, Marta Díaz publicó su primer documental hasta la fecha, "La vida de Marta Díaz", una docuserie de tres episodios estrenada en Prime Video en octubre de 2023, que mostraba su día a día, su vida personal, familiar, sus retos y su trayectoria como influencer, y que se posicionó rápidamente entre lo más visto en España tras su lanzamiento. Ahora, dos años después, ha publicado el tráiler de "Siendo Marta Díaz", en un documental que destapa muchos aspectos y polémicas de su vida personal, además de enseñar su día a día.

Cabe destacar que Marta Díaz también pasó por un momento complicado a nivel mental tras su lesión de ligamentos en la rodilla, concretamente, se rompió el Ligamento Cruzado Anterior tras un accidente mientras esquiaba a finales de 2023, lo que requirió cirugía y un largo proceso de recuperación, del cual compartió su experiencia en redes sociales, mostrando el impacto en su movilidad y su camino hacia la rehabilitación.

Todo se le juntó en 2023, pero lo que más le marcó fue su ruptura con el exjugador del Real Madrid y actual futbolista del Inter de Miami, Sergio Reguilón, club el cuál anunció su fichaje hasta diciembre de 2027, con opción de extensión hasta diciembre de 2028, para jugar con Leo Messi. En el tráiler del documental, se ve un instante en el que Marta habla de que estuvo ingresada en el hospital tras la ruptura con Reguilón.

"Marta se fué porque no era capaz de ponerse delante de una cámara y hacer como si no pasara nada. Detrás de todo, hay miedos, crecimiento, caídas y mucha verdad, ya lo entenderéis. Me removió vivirlo y me emociona poder compartirlo", afirma la creadora de contenido.

Más detalles de la ruptura

Un momento difícil para ella, que ha ido superando poco a poco, con el paso del tiempo. En un video de Youtube de finales de noviembre, también le envió una 'indirecta' al jugador del Inter de Miami. Todo fue a causa de que estaba realizando sus compras hasta que entró en una tienda de decoración navideña, donde se encontró un reno con cuernos. En tono de broma, Marta Díaz aseguró: "¡Anda, mira! Si soy yo…".

Al instante, la creadora de contenido, que contiene más de 3,5 millones de seguidores en Instagram, quiso dejar claro que fue "hace unos años... hace unos años". Una declaración que no pasó desapercibida en redes. Reguilón, años más tarde, afirma estar enamorado de Clara Ranz.