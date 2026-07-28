Marta Díaz encuentra el amor en 'La Velada del Año VI': "Lo de este evento es surrealista"

'La Velada del Año VI' cumplió con las expectativas. Uno de los combates más vistos del evento fue la pelea entre Marta Díaz, creadora de contenido, y Tatiana Kaer, influencer y pareja del futbolista del FC Barcelona Héctor Fort. El combate fue bastante igualado, pero la expareja de Sergio Reguilón venció por decisión dividida, con cuatro votos a favor de ella y uno a su contra.

Fue un día que jamás olvidará Marta, debido a que en su presentación desveló la identidad de su hermana pequeña, quien ya se ha abierto una cuenta en redes sociales, @laura_ddiiaz , donde cuenta con más de 400 mil seguidores en apenas tres días. "El mayor premio que me llevo de ayer es haberlo compartido con personas que sé que darían la vida por mí, mi hermanita, bienvenida a este mundo, estoy segura de que llegarás muy muy lejos", expuso en Instagram.

Marta Díaz con sus hermanos, en 'La Velada del Año VI' / Instagram

Después de vencer con polémica a Kaer, la creadora de contenido disfrutó de la fiesta por todo lo alto, donde empezó un romance con uno de los boxeadores de 'La Velada del Año VI', el argentino Gero Arias, según desveló Javi Hoyos a través de su canal de TikTok.

"Esto es una auténtica bomba", empezó diciendo el periodista de 'D Corazón'. "No paré de recibir mensajes de que muchos de mis seguidores vieron que se iban juntos de la discoteca y no en plan de amigos, sino de una forma en la que no hay dudas de que pasó algo entre ellos", comentó.

Horas después, salió a la luz una imagen de ellos dos juntos: "Tuvieron una noche muy especial después de la 'Velada del Año VI'".

El romance entre ambos creadores de contenidos no está pasando desapercibido y una de las personas que quiso compartir su opinión al respecto fue Ibai Llanos, el creador y organizador de la 'Velada del Año VI'.

Marta Díaz y Gero Arías / SPORT

El streamer reaccionó al vídeo de Javi Hoyos diciendo: "Lo de este evento es surrealista. Ahora soy 'First Dates'".

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La expareja de Sergio Reguilón respondió a Llanos a través de su canal de WhatsApp. "JAJAAJAJAJAJAAJA PASOOOOO", señaló. Un mensaje que deja claro que entre ella y Arias hubo más que un flechazo a primera vista.