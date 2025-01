"No se me acercan": Marta Díaz habla sobre sus dificultades para ligar

Marta Díaz, una de las influencers más conocidas de España, ha construido una sólida carrera en redes sociales, más allá de ser inicialmente reconocida como la hermana del creador de contenido AlphaSniper. Su vida amorosa también ha captado la atención, especialmente tras su relación con el futbolista Sergio Reguilón. Sin embargo, desde su ruptura con el canterano del Real Madrid, la joven de 24 años no ha vuelto a encontrar pareja.

En una entrevista con Cosmopolitan Spain, Marta sorprendió al confesar que ligar no es tan fácil como muchos creen. "Muchas veces, mis amigos me dicen: 'Buah, es que tú encima siendo conocida como que lo tienes más fácil para ligar'. Yo no ligo nada, te lo digo de corazón. No ligo absolutamente nada", reveló. Estas palabras generaron empatía entre sus seguidores, al mostrar un lado más humano de su vida como figura pública.

La influencer compartió que en contextos como una discoteca, sus amigas suelen ligar con facilidad, mientras que ella vive una realidad distinta. "Yo estoy a lo mejor en una discoteca, por ponerte un ejemplo, y mis amigas pueden ligar y yo es que, de verdad, a mí solo se me acercan para pedir una foto o algo. No se me acercan para nada más", explicó. A pesar de ello, aclaró que no le da demasiada importancia: "No pasa nada, o sea que da igual".

Estas declaraciones de Marta Díaz ofrecen una visión honesta y poco común sobre la vida de las influencers, mostrando que, aunque puedan parecer inaccesibles o perfectas, también enfrentan desafíos en aspectos tan humanos como las relaciones. Su sinceridad demuestra que, detrás de las redes sociales y los flashes, hay una persona con experiencias y emociones similares a las de cualquier joven de su edad.