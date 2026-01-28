Marta Díaz desvela el motivo de su ruptura con Sergio Reguilón: "Es fácil de interpretar"

La influencer Marta Díaz está de enhorabuena, ya que ha estrenado la segunda temporada de su documental, titulado 'Siendo Marta Díaz'. La primera entrega, 'La vida de Marta Díaz', narraba no solo su día a día y su carrera profesional, sino también su vida personal, incluyendo su relación con Sergio Reguilón, jugador del Inter de Miami.

Sin embargo, en el último episodio se reveló que ya no estaban juntos. En esta segunda temporada, la creadora de contenido se abre por completo para contar cómo vivió la ruptura con el exfutbolista del Real Madrid.

El periodista Javi Hoyos, quien pudo ver la premier en exclusiva, compartió un video en TikTok relatando cómo la creadora de contenido vivió ese instante. En primer lugar, quiso dejar claro que "es un momento totalmente desgarrador".

En la parte final del primer episodio, se puede ver cómo Marta está completamente destrozada al explicar que tuvo que ser ingresada tras la ruptura. Además, revela que estuvo cuatro años con Reguilón, un dato que hasta ahora se desconocía por completo.

La influencer comenta que el motivo de la ruptura empañó toda su relación. Javi Hoyos no dudó en decir: "Es fácil interpretar cuál fue el motivo de la ruptura cuando lo empañó todo, porque muchas veces podemos terminar con alguien simplemente porque el amor se acaba, porque ya no da más de sí. Aceptar que una historia de amor termina es duro, pero si además hay un motivo que lo empaña todo, para mí es claro", dejando entrever que hubo una tercera persona.

Marta Díaz, sobre su ruptura con Sergio Reguilón / SPORT.es

Por otro lado, Javi Hoyos señaló que Marta "no ha querido entrar en más detalles", aunque en el documental deja claro que sufrió una gran decepción.

Relata que estuvo ingresada dos días después de la ruptura y que uno de sus pensamientos era si Reguilón se preocuparía por ella y acudiría al hospital, lo cual no ocurrió.

No fue una época sencilla para la creadora de contenido, pero gracias a su familia y amigos pudo salir adelante. "Ahora ya estoy sana", expone en el documental 'Siendo Marta Díaz', que se puede ver en Prime Video.