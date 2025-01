Marta Díaz desvela si ha aprobado el teórico de conducir después de dos años estudiando: "No me lo puedo creer"

Marta Díaz, una de las influencers más conocidas de España, ha construido una sólida carrera en redes sociales, más allá de ser inicialmente reconocida como la hermana del creador de contenido AlphaSniper. Su vida amorosa también ha captado la atención, especialmente tras su relación con el futbolista Sergio Reguilón. Sin embargo, desde su ruptura con el canterano del Real Madrid, la joven de 24 años no ha vuelto a encontrar pareja.

Uno de los retos de la influencer en este 2025 es sacarse el carnet de conducir, ya que lleva más de dos años preparándose para aprobar el examen. No obstante, ha estado algún tiempo sin prepararse debido a la lesión que tuvo mientras esquiaba.

En redes sociales, ha ido motivándose con todos sus seguidores para aprobar, pero esta vez la suerte no ha caído a favor de ella. La influencer ha querido mostrar su reacción a sus seguidores justo cuando se han publicado las notas. Su cara ya avisaba que iban a venir curvas.

La creadora de contenido ha comenzado diciendo que "estoy nerviosa. ¿Sabéis qué pasa? Que pase lo que pase, me lo creo. Si de repente tengo un fallo, me lo creo. Pero si tengo cinco fallos también me lo creo". Además, ya ha avisado que "sé que si he suspendido, no ha sido por mucho. He salido contenta del examen, la verdad. Pero ya sabéis que estas últimas semanas, no he hecho muchos test, para qué nos vamos a engañar".

Después de toda la intriga, la influencer ha entrado a la web y ha visto que había suspendido por sólo un fallo, en total cuatro, y su cara ha sido un poema. "No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. ¡Cuatro fallos! No apto, de locos... Hubiese preferido suspender con 10 fallos antes que con cuatro", ha indicado.