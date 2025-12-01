Marta Díaz apunta a una posible infidelidad de Sergio Reguilón: "¡Anda, mira!"

La relación entre la creadora de contenido Marta Díaz y Sergio Reguilón dio mucho de qué hablar. Ambos se conocieron en 2019 gracias a amigos comunes, y, desde entonces, empezaron a mantener el contacto. Sin embargo, no hicieron pública la relación hasta 2020, siendo una de las noticias más destacadas del mundo del corazón.

A pesar de que la relación iba viento en popa, hubo algo que se rompió entre ellos en 2023. Ninguno de los dos protagonistas se pronunciaron al respecto sobre cuál fue la principal razón de la ruptura, pero la influencer aseguró que fue un proceso "muy duro" de superar.

A los pocos meses de la ruptura, Reguilón volvió a enamorarse. En esta ocasión de Clara Ranz. Los seguidores de ambos sospecharon de que podía haber sido el principal detonante de la relación, pero las dudas se quedaron en el aire.

Ayer, Marta Díaz publicó un nuevo vídeo en YouTube, donde envío una indirecta al jugador del Tottenham. Con el objetivo de echar más leña al fuego para reabrir la herida.

Todo fue a causa de que estaba realizando sus compras hasta que entró en una tienda de decoración navideña, donde se encontró un reno con cuernos. En tono de broma, Marta Díaz aseguró: "¡Anda, mira! Si soy yo…".

Al instante, la creadora de contenido, que contiene más de 3,5 millones de seguidores en Instagram, quiso dejar claro que fue "hace unos años... hace unos años". Una declaración que no está pasando desapercibida en redes, ya que evidencia que Reguilón le fue infiel con Ranz.

En ningún momento del vídeo, Marta Díaz especificó a quién se refería. Con todos los rumores a flor de piel, Ranz ya decidió poner fin a los rumores hace unas semanas: "Estaba soltero".

Además, no dudó en decir que "la historia me da que no os la han contado bien", ya que "no todo es lo que parece".