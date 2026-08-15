Marruecos evita una nueva entrada masiva de inmigrantes a Ceuta tras las amenazas en redes sociales

Las autoridades y la ciudadanía de Ceuta estaban muy pendientes de una posible nueva entrada masiva de personas de manera irregular este sábado 15 de agosto después de que las redes sociales en Marruecos hubieran servido como altavoz para grupos que amenazaban con volver a intentar cruzar la frontera entre su país y el territorio español.

Hace tan solo unas semanas la ciudad vivió una primera llegada en masa de más de 70.000 personas que llegaban a la ciudad por tierra y mar, sobrepasando la capacida de actuación de las autoridades y generando caos y miedo entra la población.

Varios militares dan apoyo a efectivos de la Policía Nacional al lado de una comisaría en la que un grupo de menores espera para ser filiado, en Ceuta / GABRIELA SARDÁ NÚÑEZ / EUROPA PRESS

Sabiendo la amenaza presente en el ámbito digital, España y Marruecos habían anunciado el refuerzo del dispositivo en la zona.

Desde el gobierno de Sánchez se anunció la presencia de 800 miembros del cuerpo de Policía Nacional, además de 700 de la Guardia Civil y 2.000 militares que se unían a las unidades ya desplegadas, sumando hasta 9.000 efecivos en total, mientras que el país norteafricano también anunciaba un refuerzo del perímetro.

Un policía nacional, junto a decenas de migrantes, el pasado fin de semana en una playa de Ceuta. / Gabriela Sardá Núñez / Europa Press

El gobierno de Marruecos evita un nuevo episodio

De hecho, las autoridades marroquíes han informado de que se ha evitado que miles de personas intentaran cruzar la frontera igual que hicieran a finales del mes de julio. Estas personas de origen subsahariano habrían estado esperando en los montes cercanos a Castillejos al momento idóneo para pasar a España.

Para ello, se ha desplegado a miles de policías a la zona y se han establecido controles en carreteras con origen en Tánger o Tetuán, además del uso de drones, patrullas marítimas y otros elementos disuasorios, más allá de un control más exhaustivo de las fronteras.

Varias personas se asean en las duchas públicas, en la playa del Trampolín, a 5 de agosto de 2026, en Ceuta (España). / Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

De la misma manera, se temía un intento de acceso al territorio español en la otra ciudad autónoma en África, Melilla, donde se había reportado la presencia de personas en el monte Gurugú cercano a la población y se temía porque hay un menor número de autoridades que en Ceuta.

Desde España, tanto el ministro del Interior, Grande-Marlaska, como el de Exteriores, Manuel Albares, así como la Guardia Civil se dirigían directamente a las mafias impulsoras de estos actos y avisaban que devolverían a su país a todos aquellos que intentaran llegar irregularmente a España: "No te dejes engañar. Todo lo que te prometen es mentira. Si te lanzas al mar, probablemente morirás. Si logras cruzar, habrás accedido ilegalmente y te devolverán", señalaba.