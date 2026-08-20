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ARQUITECTO

Mark Fenwick, arquitecto: "Si quieres hacer el nuevo Bernabéu acústicamente entero lo tienes que cerrar de forma completa y sería un arena, no es algo fácil de arreglar. El estadio se ha convertido en otra cosa"

El arquitecto del Nou Mestalla y del Estadio 974 de Doha explica cómo serán los recintos deportivos del futuro: edificios capaces de transformarse y acoger todo tipo de eventos durante todo el año

Mark Fenwick, arquitecto del Nou Mestalla

Mark Fenwick, arquitecto del Nou Mestalla / L-EMV

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Claudio Torres

Los estadios de fútbol atraviesan una profunda transformación. Ya no basta con diseñar un recinto preparado para albergar partidos cada dos semanas, sino que el objetivo pasa por convertirlos en espacios capaces de acoger todo tipo de acontecimientos y generar actividad durante prácticamente todo el año. Esa es una de las principales conclusiones que deja Mark Fenwick, cofundador de Fenwick Iribarren Architects y una de las voces más reconocidas en el diseño de recintos deportivos.

El arquitecto pone como ejemplo algunos de los proyectos más innovadores en los que ha participado su estudio. "En este pequeño estudio de Madrid, hemos innovado más que otros arquitectos muchos más grandes", explica Fenwick, antes de recordar que su equipo ha diseñado "el primer estadio que se enfría en Qatar, el primero biocívico en Belgrado" y el estadio 974 de Doha, el primero "desmontable y transportable".

Mark Fenwick

Mark Fenwick / SD

Precisamente, el 974 representa una de las mejores muestras de esta nueva concepción de los recintos deportivos. El estadio fue construido utilizando contenedores industriales y podía desmontarse y trasladarse a otra ubicación una vez finalizado el Mundial de Qatar 2022. Una filosofía muy diferente a la de los grandes estadios tradicionales, concebidos como construcciones permanentes y difícilmente modificables.

Esta evolución también está presente en España y Portugal, donde varios estadios están siendo reformados para adaptarse a las necesidades actuales. Fenwick considera que el Nou Mestalla, el RCDE Stadium y la reforma del José Alvalade de Lisboa representan precisamente ese cambio de modelo de cara al Mundial 2030. "Una cosa es crear donde no había, como en Qatar, y otra muy diferente lo que estamos haciendo en España y Portugal, que es transformar los que había para que sean de nueva generación y más participativos con la ciudad", explica.

La razón de esta transformación es principalmente económica. Los clubes quieren que sus estadios sean capaces de generar ingresos incluso cuando no hay fútbol. "Estamos transformando recintos obsoletos en máquinas de hacer eventos, temas comerciales... Y por qué no decirlo, en hacer dinero", señala Fenwick. Una estrategia que, según el arquitecto, permite a los clubes obtener recursos que posteriormente pueden reinvertirse en el propio proyecto deportivo.

El nuevo Bernabéu tendrá que insonorizarse

El nuevo Bernabéu tendrá que insonorizarse / Efe

Los datos reflejan esta tendencia. Durante 2024, los clubes españoles organizaron alrededor de 500 eventos en sus estadios durante días sin partido, mientras que en julio de 2025 ya se habían superado los 620. El Riyadh Air Metropolitano es uno de los ejemplos más destacados, con cerca de 200 eventos anuales fuera de los días de competición.

Por eso, Fenwick considera que la tradicional definición del estadio está quedándose atrás. "Los estadios son edificios multiusos fantásticos, puede haber 20-30 eventos a la vez", afirma. De hecho, resume la evolución con una frase especialmente significativa: son "lugares en los que se celebran muchas cosas y, de vez en cuando, se juega al fútbol".

El siguiente paso sería llevar esa versatilidad al propio diseño del edificio. Fenwick habla del denominado "estadio transformer", un recinto capaz de modificar sus características dependiendo del acontecimiento. "Un recinto donde yo pulse un botón y la cubierta se mueve, el césped desaparece, las paredes se mueven para priorizar la ventilación o la acústica... Y el estadio se ha convertido en otra cosa", explica. Su estudio ya trabaja en investigar esta posibilidad.

Mark Fenwick, Partner en Fenwick Iribarren Architects, durante el World Football Summit.

Mark Fenwick, Partner en Fenwick Iribarren Architects, durante el World Football Summit. / WFS

En este contexto, el arquitecto considera que los problemas acústicos que ha experimentado el Santiago Bernabéu durante algunos conciertos sirven como advertencia para futuros proyectos. "La acústica es importante y no es fácil de arreglar", asegura. Según Fenwick, conseguir un aislamiento acústico completo obligaría prácticamente a cerrar el recinto por completo: "Si quieres hacerlo acústicamente entero lo tendrías que cerrar entero y sería un arena".

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Esta nueva generación de estadios busca una relación mucho más estrecha con las ciudades. Fenwick defiende que los recintos deben "echar raíces" y formar parte del entorno que los rodea. En el Nou Mestalla, por ejemplo, apuesta por una arquitectura de inspiración mediterránea, con grandes terrazas y espacios abiertos hacia Valencia. El objetivo es que el estadio no cobre vida únicamente cuando juega el equipo, sino que se convierta en un nuevo espacio urbano capaz de aportar actividad, servicios y nuevas oportunidades a la ciudad durante todo el año.

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