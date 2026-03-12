Marisa Jara, de 'Supervivientes', evacuada de emergencia tras sufrir un fuerte dolor

Tan solo unos pocos días después del arranque la edición de 2026 de "Supervivientes", ya ha tenido lugar la primera mala noticia: una concursante ha tenido que ser evacuada de emergencia.

Se trata de la modelo Marisa Jara, que durante la convivencia en Playa Derrota, empezó a sentir un fuerte dolor abdominal, tanto que la incapacitó por completo. Sus compañeros la encontraron tumbada, llorando y casi sin poder moverse, mientras esperaban al equipo médico.

El dolor no hacía sino intensificarse. El programa, finalmente, decidió evacuarla de la isla y trasladarla en lancha a una clínica donde los médicos empezaron a hacerle pruebas. "Me duele mucho, es como una maldición", se le escuchaba decir a Marisa.

Tiempo después, conectaron con ella desde la cabaña médica, y se determinó que el dolor lo había provocado una endometrosis. Se trata de una enfermedad que, efectivamente, provoca unos dolores abdominales muy intensos.

Pero en cualquier caso, no ha llegado de tener problemas físicos desde su llegada a la playa. Se reporta que llegó con gripe y placas en la garganta, el salto del helicóptero le pasó factura, y ahora el dolor abdominal.

Muchos creen que la concursante ya ha abandonado el programa, pero no lo ha hecho todavía. Ella ha asegurado que quiere seguir con "Supervivientes 2026" una vez se recupere.

Actualmente, Marisa sigue recibiendo tratamiento por parte de los médicos, esperando a que se recupere por completo. Aunque no ha abandonado el programa, su permanencia está en duda de todos por su delicado estado de salud y los problemas que ha sufrido desde la entrada el reality show.