Así es Mariona Caldentey: Vida privada, infancia, estudios y ascenso de la posible Balón de Oro

Esta tarde se entregará el Balón de Oro masculino y femenino desde París y se espera que la pugna esté entre Dembélé y Lamine Yamal. La principal candidata en la versión femenina del galardón es Mariona Caldentey, jugadora del Arsenal que recogería el testigo de las azulgranas Alexia, primero, y Aitana, después.

La mallorquina abandonó la disciplina del FC Barcelona el pasado verano para integrarse en las filas del conjunto inglés en busca de un proyecto donde escribir su propia historia, en una liga más competitiva que la española, tras 10 temporadas de azulgrana. Y la jugada no le ha salido nada mal: le ha ganado la última final de Champions precisamente al Barça, rompiendo así con el dominio europeo de las catalanas.

Pese al cambio de aires, la sangre que corre por sus venas es de color azulgrana, también la de su familia. Su padre, Miquel Àngel Caldentey, fallecido de forma repentina en 2018, fue el fundador de la peña barcelonista más grande del mundo que se encuentra en Els Tamarells, en su Mallorca natal. Su madre, María Oliver, también es seguidora del deporte, aunque con menor intensidad, según explicaba la misma jugadora en entrevistas: "A mi madre le gusta el fútbol, pero no lo ha jugado y no lo entiende tanto".

Se sabe que se ha comprado una casa en su isla y que siempre que necesita desconectar y puede hacerlo, se escapa a Mallorca para estar con su familia: "Es la Mariona si balón", apuntan sus amigos de toda la vida. En alguna ocasión Mariona explicaba que le gusta ir a las calas "donde no se puede llegar andando", comentaba en su visita a 'La Revuelta', esas que solo los nativos conocen y se guardan para ellos mismos.

Infancia, estudios y... ¿Pareja?

Mariona Caldentey Oliver nació en Felanitx (Mallorca) en 1996 y lleva jugando al fútbol desde que era una cría, con Andrés Iniesta como referencia principal. De hecho, el manchego es el protagonista del prólogo del libro publicado en su nombre y escrito por la periodista Laia Coll, 'Mariona Caldentey: Cómo hemos cambiado la historia'.

Creció jugando con su hermano y sus amigos, y su calidad impresionó al seleccionador balear del momento, Antonio Barea, quien inicialmente creía que se trataba de un niño: "Desde pequeña ya se notaba que llegaría lejos", aseguraba. Su primera oportunidad de demostrar su calidad le llegó con tan solo 15 años cuando debutó en Primera División con el Collerense, un club balear donde también jugó su excompañera, Patri Guijarro.

Sin embargo, el Barça no tardó en percatarse de su calidad y la fichó a los 18 años. El resto es historia: 19 títulos, entre los cuales tres Champions. "Yo he tenido un camino fácil porque desde el primer momento que dije que quería dedicarme a esto nadie puso el grito en el cielo", comentaba en el pasado.

Se dedica al fútbol porque se le da de maravilla, aunque de no haber llegado a poderse ganar la vida como deportista profesional se habría dedicado a la enseñanza y sería profesora. No obstante, apostó por algo que estuviera relacionado con su desempeño profesional y se graduó en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

Más allá del fútbol, es una apasionada de la música y le gusta tocar el piano. Sabemos que también se le da bien porque se ha encargado de demostrarlo en algún vídeo publicado en las redes sociales, sobre todo durante la pandemia: "Me relaja muchísimo, es mi forma de desconectar", aseguraba.

En cuanto a su vida amorosa, siempre se ha mantenido muy hermética y se desconoce si tiene pareja o no. Sin embargo, algunos medios apuntan a que esta podría ser su excompañera en el club inglés, la capitana suiza Lia Wälti, de 32 años de edad, que actualmente juega en la Juventus. Sea como sea, se trata de una teoría surgida a partir de algunas publicaciones en redes sociales, aunque ninguna de las dos jugadores se ha expresado al respecto.