Así es Mariola Fuentes: actriz, televisiva y nueva invitada de Pasapalabra

Cada tres días, Pasapalabra renueva su formación de invitados. Cuatro famosos del mundo del espectáculo acuden al plató de Antena 3, con la intención ayudar a los concursantes principales y sumar segundos al cronómetro del Rosco.

Esta semana, Manu Pascual y Rosa Rodríguez se están disputando el mayor bote de la historia del concurso, superando los 2.600.000 millones de euros. En esta ocasión, acude al programa la actriz Mariola Fuentes.

María de los Dolores Fuentes Cuevas, más conocida como Mariola Fuentes, es una actriz española nacida en Marbella en 1970. Es la cuarta de siete hermanos y comenzó a ser popular por su papel 'Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí'.

Posteriormente, saltó a la fama por su papel en la serie 'A las once en casa', que tuvo un gran éxito de audiencia. Más tarde, actuó con Sergi López en la película 'El cielo abierto', siendo protagonista por primera ocasión.

Entre 2004 y 2006, Mariola tuvo un rol secundario en la serie de televisión 'Mis adorables vecinos'. Después, interpretó el personaje de Candela en la serie 'Vive cantando', de Antena 3.

En los últimos años, ha participado en cintas como '¡Ay, mi madre!', 'Adiós', 'Como Dios manda', 'El salto' y el cortometraje 'Marinera de luces'. En 2019, la actriz fue galardonada con el Premio Málaga Cinema por su trayectoria.

Fuera de su carrera audiovisual, Mariola ha participado en varios obras de teatro. Sobre los escenarios, la actriz ha trabajado en '¡Manos quietas!', 'El manual de la buena esposa', 'The Hole Zero', 'El florido Pensil' y 'Medusa'.

Además de la actriz, Roberto Leal da la bienvenida a Jordi Évole, Mariola Fuentes, Torito y Luisa Gavasa. De esta forma, dos irán al equipo naranja, y otros dos, al equipo azul.