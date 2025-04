Mario Vaquerizo se pronuncia abiertamente sobre su orientación sexual

Una vez más (y ya van unas cuantas), Mario Vaquerizo vuelve a dar de qué hablar. El cantante y marido de Alaska sigue siendo objeto de muchos comentarios que cuestionan su orientación sexual. Aunque siempre ha dicho que se considera una persona heterosexual, siempre se ha puesto en duda de forma injusta este aspecto que forma parte de su vida.

Hay que decir que Mario tampoco ayuda: en una entrevista concedida en Uppers (Mediaset), aseguró que en la práctica es heterosexual y en la teoría bisexual, por lo que colaborando en 'TardeAR' ha tenido aclarar a qué se estaba refiriendo al emplear dichas palabras.

"El titular yo creo que está muy bien reflejado", aseguró Mario Vaquerizo restando importancia a la noticia.

"Vamos a ver, yo es que no tengo ningún problema en reconocer los chicos que me parecen guapos e incluso que me pueden gustar físicamente", empezó explicando el marido de Olvido.

Sin embargo, "otra cosa es que tú cuando tienes la duda si realmente te gustaría ese hombre, se lo dices a tu chica y Olvido me dice: 'tú piensa en la situación amorosa y si te excitas es que realmente te gusta, si no es que sabes apreciar su físico y ya'".

En ese momento, Luis Pliego, colaborador del programa de Telecinco, le preguntaba si se había dado un beso alguna vez con chicos, algo que aceptaba haber hecho el entrevistado, "pero solo picos", y constantemente.

"No, acostarme no y si no te lo diría. No tengo ningún problema en hablar en femenino, ponerme los cardados. Y es que se suele ver en femenino que te guste un hombre y no tiene por qué. Yo si me acostara con un hombre me gustaría que fuese un hombre de verdad, no un mariquita con la ceja depilada".

Después de esas declaraciones tan polémicas, afirmó que le encantaría ser una persona bisexual ya que considera que "es la orientación sexual más perfecta", pero tristemente no lo es.