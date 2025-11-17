Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz: quiénes son los invitados de hoy de 'El hormiguero', 17 de noviembre

Comienza una nueva semana y poco a poco nos vamos metiendo de lleno en la época del año favorita para muchos españoles: la Navidad. Pero antes, tendremos que seguir lidiando con la rutina y la monotonía, algo que podemos solucionar viendo cada noche un nuevo programa de 'El Hormiguero'.

Hoy, 17 de noviembre, el popular programa presentado por Pablo Motos recibe a dos invitados muy especiales: Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz. Ambos presentan en exclusiva su nuevo proyecto televisivo, 'Cazarores de imágenes', un formto que se emitirá los martes por la noche en LaSexta.

¿Quién es Mario Vaquerizo?

Aunque es prácticamente imposible no saber quién es Mario Vaquerizo, es un cantante, escritor y rostro habitual de la televisión española muy reconocido por su estilo excéntrico y su participación en programas de entretenimiento como 'Alaska y Mario'.

Vaquerizo se ha convertido en uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla, aunque también es vocalista del grupo Nancys Rubias, otra de sus facetas con la que vuelve a demostrar su enorme versatilidad.

¿Quién es Gotzon Mantuliz?

Gotzon Mantuliz es un aventurero, fotógrafo y presentador conocido por su capacidad para explorar la naturaleza y mostrarla al público de manera atractiva y educativa. En 'Cazadores de Imágenes', Mantuliz recorre el mundo acompañado de famosos para fotografiar distintas especies en su hábitat natural, combinando la aventura con la divulgación ambiental y la diversión.

'Cazadores de imágenes', la nueva apuesta original de LaSexta

El nuevo programa de LaSexta promete emocionantes aventuras y encuentros con la naturaleza, ofreciendo una experiencia visual única gracias al talento fotográfico de Mantuliz y a la simpatía de sus acompañantes famosos, entre los que se incluye el propio Mario Vaquerizo.