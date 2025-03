Mario Vaquerizo explica en 'El Hormiguero' su aparatosa caída en un escenario: "Se me aplastó la laringe"

Las Nancys Rubias comienzan su nueva gira este próximo miércoles. Con motivo de su promoción, la banda liderada por Mario Vaquerizo ha visitado 'El Hormiguero'. Durante la entrevista, el marido de Alaska ha relatado su accidente en el festival Horteralia, en octubre pasado, cuando sufrió una caída desde el escenario.

Vaquerizo comenzaba revelando que "por primera vez en mi vida, a mis 50 años, estoy tomando clases de canto". La explicación sobre esta nueva formación está detrás de las consecuencias de su caída. "Es porque se me aplastó la laringe, que es un músculo y debo hacer ejercicios vocales, como una pajita soplar y que se te inflen los mofletes".

A pesar de su complicada situación, no ha querido abandonar su característico sentido del humor: "A mí me salvó la vida el cardado y la laca". Sin embargo, la caída no fue ninguna tontería. De hecho, sus compañeros de banda (su hermana Marta, Juanpe y Miguel) llegaron a pensar "que se había ido".

En redes sociales, muchos usuarios bromearon con su caída, pero Vaquerizo ha querido acordarse de todos aquellos que le enviaron mensajes de apoyo: "Mi caída se convirtió en meme, lo entiendo. Pero me he sentido muy querido por toda España, y eso me ha ayudado a salir de esta situación. También tengo que dar las gracias a mis amigos que son ellos y a mi mujer Alaska".