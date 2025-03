Mario Vaquerizo se abre: cómo superó la muerte de su hermano Ángel y de varios amigos

Muchos conocemos el lado más divertido de Mario Vaquerizo, pero el vocalista de Nancys Rubias y marido de Alaska se ha abierto en canal esta semana al hablar de cómo consiguió superar la muerte de su hermano Ángel y de dos de sus mejores amigos, Bimba Bosé y David Delfín. Su relato merece la pena y podemos aprender de él.

El actual colaborador de 'TardeAR' tuvo que decir adiós en 2008 a Susie Pop, la considerada como verdadera Nancy Rubia. Murió a los 33 años tras quitarse la vida al lanzarse por el conocido Viaducto de Segovia de Madrid. En 2017, con tan solo medio año de diferencia, murieron Bimba Bosé y David Delfín.

Sobre ello ha hablado Mario Vaquerizo, quien asegura haberse visto obligado a superar estas pérdidas porque "nadie quiere quedarse instalado en la tristeza". Con esfuerzo, ha aprendido a tener una vida plena y feliz, recordando en todo momento a aquellas personas que ya no están contigo:

"El instinto de supervivencia te salva la vida. El que pierde es el que se muere", explica el cantante en una entrevista concedida a la revista Vanity Fair.

Los otros miedos de Mario Vaquerizo relacionados con la muerte

Sin embargo, la otra cara de la moneda es bien diferente: cada día tiene más miedo a la muerte "porque cada día soy más feliz". Considera estar viviendo en una constante autoafirmación: "esto no quiere decir que no me encuentre fatal a veces, que no tenga dudas, pero me siento más pleno y me da pena perder ese bienestar".

Ahora bien, Mario Vaquerizo tiene claro cómo funciona la vida: "naces y te mueres. Si vas o no al cielo... Ya depende de tu fe". Por eso, se muestra muy tranquilo ante el final que le acabe llegando.

Otro miedo del artista es ver cómo sufren sus seres más queridos: "Ángel no lo hizo: lo atropelló una ambulancia. Hasta ese preciso instante fue feliz. Pero mi amigo se fue muriendo en vida por una larga enferemedad, como Bimba. No me gustan las injusticias, pero te voy a ser muy sincero: me preocupan los míos".