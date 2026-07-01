Mario Vaquerizo (51 años): "Me levanto a las seis y media y, antes de ir al gimnasio tomo un café doble muy cargado con una gota de leche. Un zumo de naranja y una loncha de pavo"

Mario Vaquerizo (Madrid, 1974) es periodista, cantante y colaborador de radio y televisión. El comunicador ha participado en varias películas como actor de voz, es cantante del grupo musical Nancys Rubias y está casado con la artista Alaska.

Actualmente, Vaquerizo es uno de los rostros más conocidos de la televisión española. El colaborador aparece en diferentes programas de entretenimiento y también ha realizado varias giras de conciertos con su banda de música.

Detrás de su imagen desenfadada y divertida, Mario Vaquerizo ha mantenido una rutina activa para mantenerse en forma. En declaraciones a XL Semanal, el televisivo explicó cuáles son sus hábitos por las mañanas.

"Me levanto a las seis y media y, antes de ir al gimnasio, tomo un café doble muy cargado con una gota de leche. Un zumo de naranja y una loncha de pavo", comentó el artista madrileño.

Mario Vaquerizo, el pasado 13 de marzo en Barcelona. / Jordi Otix

No obstante, evita cualquier prohibición de alimentos en su dieta. De hecho, asegura que busca un equilibrio en su alimentación: "Apuesto por comer poquito, pero de todo", comenta al citado medio.

Durante una entrevista con 'Metrópoli', el cantante confesó que combina el ejercicio físico con algún capricho: "Yo vuelvo del gimnasio, me ducho y lo primero que hago a las 12 de la mañana es tomarme una cerveza con un aperitivo".

En su opinión, resulta más sencillo seguir una dieta "continuada y constante" que restrictiva. "Estar a dieta no significa sufrir, porque el sufrimiento viene después, cuanto te das un atracón tras estar cinco días sin comer", explicó al citado medio.

Finalmente, Vaqueriza considera que las dietas extremas pueden tener efectos negativos para la salud. "No creo en esas dietas que cohíben, porque generan ansiedad y la ansiedad es muy mala", sentencia el colaborador.