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Mario Vaquerizo (51 años): "Me levanto a las seis y media y, antes de ir al gimnasio tomo un café doble muy cargado con una gota de leche. Un zumo de naranja y una loncha de pavo"

El cantante de Nancys Rubias se posiciona en contra de las dietas extremas

Mario Vaquerizo.

Mario Vaquerizo.

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Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Mario Vaquerizo (Madrid, 1974) es periodista, cantante y colaborador de radio y televisión. El comunicador ha participado en varias películas como actor de voz, es cantante del grupo musical Nancys Rubias y está casado con la artista Alaska.

Actualmente, Vaquerizo es uno de los rostros más conocidos de la televisión española. El colaborador aparece en diferentes programas de entretenimiento y también ha realizado varias giras de conciertos con su banda de música.

Detrás de su imagen desenfadada y divertida, Mario Vaquerizo ha mantenido una rutina activa para mantenerse en forma. En declaraciones a XL Semanal, el televisivo explicó cuáles son sus hábitos por las mañanas.

"Me levanto a las seis y media y, antes de ir al gimnasio, tomo un café doble muy cargado con una gota de leche. Un zumo de naranja y una loncha de pavo", comentó el artista madrileño.

Mario Vaquerizo, el pasado 13 de marzo en Barcelona.

Mario Vaquerizo, el pasado 13 de marzo en Barcelona. / Jordi Otix

No obstante, evita cualquier prohibición de alimentos en su dieta. De hecho, asegura que busca un equilibrio en su alimentación: "Apuesto por comer poquito, pero de todo", comenta al citado medio.

Durante una entrevista con 'Metrópoli', el cantante confesó que combina el ejercicio físico con algún capricho: "Yo vuelvo del gimnasio, me ducho y lo primero que hago a las 12 de la mañana es tomarme una cerveza con un aperitivo".

En su opinión, resulta más sencillo seguir una dieta "continuada y constante" que restrictiva. "Estar a dieta no significa sufrir, porque el sufrimiento viene después, cuanto te das un atracón tras estar cinco días sin comer", explicó al citado medio.

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Finalmente, Vaqueriza considera que las dietas extremas pueden tener efectos negativos para la salud. "No creo en esas dietas que cohíben, porque generan ansiedad y la ansiedad es muy mala", sentencia el colaborador.

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