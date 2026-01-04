Mario Picazo, meteorólogo, sobre la llegada de una borrasca en España: "¿Nevará en Madrid ciudad? La respuesta es sí"

En los últimos días, los modelos meteorológicos apuntan a un cambio de tendencia sobre el tiempo de España. Hace cinco años de la llegada de Filomena, una borrasca que dejó Madrid completamente nevada. Recientemente, han crecido los rumores sobre una posible llegada un fenómeno similar.

En enero 2026, el modelo europeo ECMWF ha publicado una última actualización que sitúa posibles nevadas durante los próximos días en nuestro país, debido a la llegada de la borrasca Francis.

De hecho, podría haber un aumento de la superficie afectada y el espesor de la nieve, especialmente entre este domingo, 4 de enero, y el día de Reyes. Así lo ha podido detallar el meteorólogo Mario Picazo en su perfil de redes sociales.

Durante los próximos cuatro días, el presentador advierte que podría nevar de forma abundante en áreas de montaña del norte peninsular, así como en puntos de la meseta y del nordeste a cotas muy bajas.

"La provincia de Teruel ahora mismo podría ser uno de los epicentros de las nevadas y se extenderá hacia el sur y este, aunque ya menos dependiendo de cuanto se desplome realmente la cota de nieve", explica el experto.

Según Picazo, la llegada de aire húmedo del Mediterráneo podría verse cortada por la entrada de aire frío y seco, procedente del norte: "Dependiendo de cuándo se produzca este cambio, veremos más o menos nieve en zonas del este y del centro peninsular".

En relación a la posible llegada de nieve en la capital de España, el meteorólogo es claro: "¿Nevará en Madrid ciudad? La respuesta es sí, ya que ahora mismo el modelo ECMWF anota 2 centímetros entre domingo noche y el lunes a primera hora para luego tranquilizar el tiempo algo más".

Finalmente, Picazo señala que "empieza por F pero no es Filomena, es la borrasca Francis y no está previsto de momento que cubra media España bajo metros de nieve. Iré actualizando la información de esta situación que es bastante cambiante".