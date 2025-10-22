Mario Picazo, meteorólogo, no se corta sobre el cambio horario: "Debería ser inamovible"

Quedan cuatro días para el cambio de hora en España. El domingo 26 de octubre (madrugada del sábado) se producirá el habitual cambio de horario, en el que a las 03:00 serán las 02:00 horas. Pasaremos del horario de verano al horario de invierno. En total se producen dos cambios durante el año, aunque a muchos ciudadanos españoles, estas modificaciones no están bien vistas.

Esta semana ha sido uno de los temas más comentados, a raíz también de la publicación del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el que anunciaba que iba a proponer a la Unión Europea acabar con el cambio en 2026, debido a que "no tiene sentido y no ayuda a ahorrar energía", decía, además de comentar que tiene un impacto negativo en la salud de la gente, cuando se avanza una hora más y tenemos menos horas para dormir.

La opinión de los expertos

Mario Picazo, físico y meteorólogo, ha explicado algunos de los beneficios que tendría para los españoles eliminar el cambio de hora y ha precisado cuál de los dos horarios debería mantenerse. Según Picazo, dejar de modificar los relojes es una medida que “debería implantarse cuanto antes”, ya que "se justifica por diversas razones".

Entre los motivos que destaca el experto para abandonar esta práctica a partir de 2026, figuran ventajas como "una mejora en la salud y el bienestar", al evitar los desajustes del sueño y del ritmo biológico, así como "una mayor estabilidad en los horarios laborales y escolares".

Además, Picazo señala que la medida también contribuiría a reducir la confusión en transportes y planificación, y a "incrementar ligeramente la productividad" al mantener rutinas constantes.

Los ciudadanos, a favor del horario de invierno

El meteorólogo también se refirió a las opiniones de los ciudadanos europeos, recordando que "alrededor del 84% se mostró a favor de suprimir el cambio horario estacional". En el caso de España, el apoyo fue aún mayor, con un 93% de participantes que prefirieron mantener un horario fijo durante todo el año, según destacó el profesor universitario licenciado en Física.

Por su parte, el CIS recoge conclusiones similares. En una encuesta realizada en 2025, el 66% de los españoles se mostró favorable a eliminar el cambio de hora y optar por un horario estable durante todo el año. "La mayoría de los encuestados expresó su preferencia por conservar el horario de verano permanente, es decir, disfrutar de más horas de luz por la tarde", señaló el presentador de televisión.

No obstante, y más allá de la opinión generalizada, la posición científica de Picazo difiere. Según el experto, "España, por su ubicación geográfica, debería mantener inamovible el horario de invierno, de modo que coincida con el de Portugal y con el de las Islas Canarias", sentenció en su cuenta de X.