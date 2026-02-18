Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mario Picazo: "La borrasca Pedro llega a España para generar fuertes vientos"

El meteorólogo ha compartido un mensaje a través de su cuenta personal de X

Mario Picazo, sobre la borrasca Pedro

Mario Picazo, sobre la borrasca Pedro / SPORT

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Mario Picazo es uno de los meteorólogos más reconocidos en España. Su rostro se hizo muy popular gracias a su larga trayectoria en Telecinco, donde durante años se convirtió en la referencia de las predicciones del tiempo para millones de espectadores.

La borrasca Pedro ha llegado a España y ha alterado por completo el país, ya que ha emitido alertas por viento, olas y nieve en un total de 13 comunidades autónomas (CCAA), que alcanzarán el nivel naranja debido al oleaje, incluyendo Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Asimismo, la AEMET pronostica que mañana un frente atravesará la Península de oeste a este, lo que provocará cielos nublados o completamente cubiertos en la mayor parte del territorio.

Debido al impacto que tendrá la llegada de esta borrasca en la Península, Picazo ha compartido las consecuencias que provocará la borrasca Pedro.

El experto en el tiempo asegura a a través de su cuenta personal de X, antes conocido como Twitter, que la borrasca "generará fuertes vientos y oleaje". Primero será en la costa del noroeste y luego en el Mediterráneo.

Respecto a las lluvias, Picazo fue contundente: "Las precipitaciones no van a ser generalizadas como con otras borrascas y afectarán sobre todo al tercio norte de la península".

