TIEMPO
Mario Picazo advierte: octubre se despide con una ¨buena dosis de precipitaciones¨
El experto en meteorología lanza su predicción para las próximas jornadas
Los últimos datos que han salido a la luz sobre cómo será el tiempo en los días que quedan de octubre apuntan hacia una misma situación repleta de lluvias y precipitaciones.
En este caso en concreto, Mario Picazo ha querido sumarse a la ola de advertencias a través de su propia predicción sobre cómo acabará el mes de octubre y empezará noviembre en cuanto a lluvias.
Para empezar, Mario Picazo destaca que, si bien es cierto que octubre se despide con ¨una buena dosis de precipitaciones¨, espera que noviembre lo haga de la misma manera.
En este mismo sentido, el experto en meteorología asegura que esta semana se sucederán varias borrascas en cadena que, además, llegarán con un descenso en las temperaturas.
Estas últimas provocarán intensas lluvias en varias Comunicades Autónomas a lo largo de la semana, entre las que se destacan Galicia, Asturias, Castilla y León, Andalucia, Extremadura, Madrid y Canarias.
Además, de esto, Mario Picazo lanza otra advertencia con respecto a posibles heladas en aquellas capitales habitualmente frías, dado que las temperaturas mínimas rozarán los 0ºC durante esta semana.
Por otro lado, las máximas también descenderán ligeramente hacia los 20ºC en la mayor parte del país, con Canarias como excepción donde rozarán los 25ºC.
Por tanto, podemos constatar que esta semana será el momento para sacar el paraguas y no dejarlo en casa por si acaso a causa de las precipitaciones que están por venir en los próximos días.
