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Vehículos

Mario, experto en camiones: "Si paras el camión con el aire acondicionado encendido, el agua se queda ahí encerrada"

El especialista explica qué ocurre dentro del sistema de climatización y por qué este sencillo gesto puede favorecer la aparición de humedad y malos olores

Experto en camiones

Experto en camiones / Tiktok

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Ramón Gutiérrez

Ramón Gutiérrez

El sistema de aire acondicionado de un camión no solo sirve para mantener una temperatura agradable en la cabina durante los meses de calor. También necesita un mantenimiento adecuado y pequeños hábitos de uso que, según explica Mario Cozma en uno de sus vídeos, pueden marcar la diferencia a largo plazo.

En una de sus publicaciones más recientes, el creador de contenido especializado en el sector del transporte lanza una recomendación sencilla, pero que muchos conductores desconocen. "Si paras el camión con el aire acondicionado encendido, el agua se queda ahí encerrada", comenta mientras explica el funcionamiento del sistema de climatización.

Por qué ocurre esto

Cuando el aire acondicionado está funcionando, el evaporador genera condensación debido al cambio de temperatura. Esa humedad normalmente acaba evacuándose, pero si el vehículo se apaga justo después de utilizar el aire acondicionado, parte del agua puede permanecer en el interior del sistema.

Según explica Mario, esa humedad queda retenida en el evaporador, una situación que, con el paso del tiempo, puede favorecer la aparición de malos olores e incluso la acumulación de suciedad en el circuito de ventilación.

Aire acondicionado coche

Aire acondicionado coche / SPORT

Sigue este consejo para evitarlo

La recomendación es muy simple: antes de apagar el camión, conviene desconectar el aire acondicionado y dejar funcionando únicamente el ventilador durante unos minutos. De esta forma, el flujo de aire ayuda a secar el evaporador y reduce la cantidad de humedad que permanece en su interior.

Se trata de un hábito que apenas requiere tiempo y que puede contribuir a conservar el sistema de climatización en mejores condiciones, especialmente en vehículos que pasan muchas horas en carretera o que utilizan el aire acondicionado de forma continuada.

Aunque pueda parecer un detalle sin importancia, este tipo de consejos forman parte del mantenimiento preventivo que muchos profesionales del transporte aplican para intentar alargar la vida útil de distintos componentes del camión.

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En este caso, una acción tan sencilla como apagar antes el aire acondicionado puede ayudar a evitar la acumulación de humedad dentro del sistema y mantener una mejor calidad del aire en la cabina.

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