SOCIEDAD
Mario, entrenador personal, revela cómo perder barriga: "Haz esta rutina dos veces por semana"
El experto compartió un nuevo video en el que explica qué hay que hacer
Empieza una de las peores épocas para perder peso: las fiestas navideñas. No obstante, una parte de la sociedad ya piensa en la operación bikini 2026 para lucir un buen cuerpo en la playa. Aunque lo más difícil de conseguir es tener un abdomen totalmente definido. Por ello, el entrenador personal Mario compartió en TikTok cómo lograrlo.
El experto comenzó explicando en el vídeo, que cuenta con más de 800 mil visualizaciones, que para definir el abdomen y reducir la barriga no se puede lograr únicamente haciendo abdominales cada día.
"No hace falta torturarte a abdominales, lo más importante es que apliques bien el déficit calórico y lo acompañes de trabajo de fuerza", destapó en el texto del vídeo de TikTok.
La solución que otorgó es hacer "esta rutina dos veces por semana". El primer ejercicio consiste en la elevación de rodillas, un ejercicio abdominal efectivo para fortalecer el recto abdominal y los flexores de la cadera. Aunque advirtió que "si eres principiante apóyate un poquito más".
El segundo ejercicio que se debe hacer es el de la plancha: "Pero, esta vez, quitamos una mano y quitamos la otra". En el caso de que no puedas, recomendó apoyar las rodillas al suelo.
"Y ahora pasamos a este, nos inclinamos hacia atrás, tocamos el suelo, nos venimos delante y lo tocamos aquí también", expuso el último ejercicio de la rutina para perder barriga.
Asimismo, reconoció que el ejercicio de fuerza es esencial, debido a que "al tener más músculo en el cuerpo, nuestro metabolismo se vuelve más rápido, es decir que gastamos más calorías sin hacer nada y eso hace que perdamos grasa con mayor facilidad"
En otro vídeo, desveló que también es fundamental realizar ejercicios de espalda: "Además, es muy importante fortalecer la espalda si queremos tener una buena postura".
