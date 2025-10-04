Mario Casas descubre su nueva pareja oficialmente: El mensaje a esta ex de 'La isla de las tentaciones'

Los rumores sobre una posible relación sentimental entre Mario Casas y Melyssa Pinto no han cesado en los últimos meses. Durante este tiempo, han sido vistos y fotografiados juntos, pero han preferido mantener su vida privada al margen de la opinión pública.

No obstante, el actor ha decidido compartir por primera vez un mensaje público hacia la influencer. Este jueves, Melyssa Pinto ha presentado su primera colección cápsula para la firma de calzado Gioseppo.

El evento contó con el apoyo del intérprete que ha querido celebrar el nuevo éxito profesional de la diseñadora. Además, Pinto también ha hablado de por qué no quiere pronunciarse abiertamente sobre su romance.

"Prefiero guardar bien guardadito todo lo que el corazón siente y lleva. Vi en Instagram una publicación con un caramelo envuelto y otro desenvuelto, y en el que estaba desenvuelto había muchas hormigas que se lo podían comer. Pues mi caramelito está bien cerradito, bien guardadito y nadie se lo va a comer", reconocía.

En primavera, la joven había declarado ante 'LOC', del diario 'El Mundo', que "prefería no hablar sobre su vida personal". Al mismo tiempo, aseguraba estar "feliz y contenta".

Al día siguiente, Mario Casas quiso dedicar un discreto mensaje público a su compañera, a través de redes sociales. En la publicación, compartida en las historias de Instagram, aparecía una imagen de la nueva colección de Melyssa Pinto con Gioseppo.

Por encima de la fotografía, el intérprete ha añadido la palabra "congrats", felicidades en castellano, y un emoticono de corazón rosa. Además, ha sumado la canción 'Things you do', de Justin Bieber.

En respuesta, la influencer ha republicado la publicación del actor. De hecho, también ha añadido tres emoticones de corazones rojos, agradeciendo el mensaje a Mario Casas y compartiendo su alegría.