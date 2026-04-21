Mario Casas, actor: "Dejar de fumar es lo mejor que he hecho. Un cambio brutal"

El actor Mario Casas ha experimentado un cambio importante en su estilo de vida en los últimos años tras tomar la decisión de dejar de fumar, un hábito que ha tenido un impacto muy positivo tanto en su salud como en su rendimiento físico.

El intérprete explicó este proceso en una entrevista concedida a la revista Men's Health, donde repasó algunos de los cambios personales más relevantes de su rutina reciente.

Casas relata que uno de los momentos que le hizo plantearse seriamente abandonar el tabaco llegó durante el rodaje de varios anuncios de perfume junto al actor Antonio Banderas. Durante esas grabaciones, Banderas le insistía con frecuencia en que dejara de fumar, un consejo que terminó influyendo en su decisión final. Aunque reconoce que el proceso no fue sencillo, el actor asegura que actualmente lleva más de un año sin consumir tabaco.

El cambio ha tenido efectos claros en su forma física, algo especialmente relevante para un actor acostumbrado a mantener entrenamientos intensos para preparar sus papeles. Según explica, desde que dejó el tabaco ha notado una mejora notable en su resistencia y capacidad pulmonar, especialmente en actividades como el boxeo o las sesiones de cardio.

Más allá del rendimiento deportivo, Casas también destaca una mejora general en su bienestar. Asegura sentirse con más energía en su día a día y con mayor claridad mental.

Aun así, el intérprete reconoce que dejar de fumar no implica olvidar por completo ese hábito. Según explica, quienes han fumado durante años pueden seguir sintiendo cierta tentación con el paso del tiempo.

Para Casas, este cambio supone no solo una mejora física, sino también una decisión importante de cara a su salud a largo plazo. El actor considera que abandonar el tabaco ha reforzado su capacidad para afrontar las exigencias de su carrera y mantener un estilo de vida más equilibrado.