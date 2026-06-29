Mario Casas (40 años): "Llevo unos meses sin fumar ni beber alcohol y la vida te cambia en todo"

Mario Casas mantiene un físico muy cuidado, pero no lo consigue con fórmulas milagrosas. Según ha contado en diferentes entrevistas, todo se basa en una rutina constante de entrenamiento, una alimentación equilibrada, descanso y hábitos saludables.

El actor explica que suele entrenar cinco días a la semana, con sesiones que duran alrededor de dos horas o incluso más. Sin embargo, también insiste en que descansar es tan importante como hacer ejercicio. "Voy al gimnasio cinco días a la semana e intento descansar. Lo que más cuesta cuando empiezas a entrenar y te gusta es descansar, pero hay que hacerlo", asegura.

Para ponerse en forma no se limita a levantar pesas. Entrena con su preparador físico, Fran Carmona, combinando ejercicios funcionales con sesiones de boxeo. De hecho, practica este deporte unas cuatro veces por semana y afirma que le sirve como entrenamiento cardiovascular. "Entreno con un campeón de España de peso pesado (...) y esto me sirve de cardio", comenta.

Mario Casas en un barco / Archivo

Además del gimnasio, también disfruta corriendo al aire libre. Siempre que puede sale a hacer entre 8 y 10 kilómetros a un ritmo tranquilo. Para él, el deporte no solo sirve para mejorar el físico, sino también para despejar la mente y sentirse con más energía. "Entrar en esta rutina con el objetivo de estar fuerte, sano, con energía durante el día te cambia la vida", explica.

En cuanto a la alimentación, Casas apuesta por comidas sencillas y nutritivas. Suele desayunar café y fruta, especialmente plátano, aunque si tiene más tiempo añade yogur con cereales o una tortilla francesa. A lo largo del día realiza seis comidas, incluyendo batidos de proteínas, y procura beber entre tres y cuatro litros de agua para mantenerse hidratado.

Mario Casas, en el punto de mira / EFE

El actor reconoce que los dulces son su mayor debilidad, pero intenta compensarlo siguiendo una dieta lo más saludable posible. Además, hace tiempo decidió dejar de fumar y de beber alcohol, una decisión que, según él, ha mejorado notablemente su calidad de vida. "Llevo ya unos meses sin fumar ni beber alcohol y la vida te cambia en todo", afirma.

En definitiva, Mario Casas atribuye su buen estado físico a una combinación de ejercicio variado, buena alimentación, hidratación, descanso y la eliminación de hábitos perjudiciales. Más allá de la estética, asegura que su prioridad es mantenerse fuerte, con energía y cuidar tanto su salud física como mental.