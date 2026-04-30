Mario Alonso Puig, médico, lanza un aviso: un gesto de empatía puede salvar vidas

Lo que para ti puede ser un simple gesto de lo más común, para otra persona puede suponer un bote salvavidas. Esto es lo que dice Mario Alonso Puig, médico y divulgador que ha hablado acerca de la importancia de ser amable.

Un simple gesto de amabilidad puede salvar una vida

La idea principal que promueve el divulgador es la siguiente: una mera sonrisa o cordial gesto de saludo puede cambiar radicalmente el estado emocional de una persona. Y no es algo basado en suposiciones, sino que hay una historial real detrás de ello.

El médico cuenta así el relato del adolescente llamado Kyle, quien se sentía, completamente rechazado por todos aquellos que le rodeaban. Tan es así que un día Kyle tomó una decisión muy extrema: quitarse la vida.

El día que se encontraba determinado a ello, Kyle empezó a recoger sus cosas del colegio como preparación. Mientras volvía a casa, Kyle sufrió una serie de burlas de varios compañeros. Pero fue entonces cuando la intervención de otro le salvó la vida.

El médico Mario Alonso Puig, sobre cómo superar los fracasos. / BBVA

Uno de los chicos le ayudó con sus cosas después de que otros se mofaran, y no solo eso: habló con él y le acompañó a casa. Ese pequeño acto acabó creando una amistad entre Kyle y el chico, y eventualmente terminó por salvarle la vida.

El médico Mario Alonso Puig ha querido explicar esta historia porque fue el propio Kyle quien después de su graduación reveló todo el suceso. Y sí, fue el acto de amabilidad de su amigo lo que le devolvió las ganas de vivir en un mundo que sentía que le había dado la espalda.

Lo que el médico quiere exponer, por lo tanto, es que en nuestro día a día nunca sabemos realmente por lo que están pasando las personas. Y está en nuestro poder el hecho de extender una mano y cambiar la vida de alguien con el más pequeño de los gestos.

La historia que cuenta el médico demuestra que el concepto de salud no es algo solo físico y personal, sino que también es mental y de sociedad. Porque ayudar a una sola persona puede acabar haciendo un bien a todo el mundo.