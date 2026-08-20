Mario, agricultor en Australia: "Cobro 32 dólares la hora, y si hago más de 7 horas y media me pagan 45. Suelo trabajar más de 12 horas al día"

Un trabajador español ha mostrado en TikTok cuánto puede llegar a cobrar durante una jornada laboral en Australia, donde se encuentra trabajando en la temporada del algodón. El vídeo pone el foco en las condiciones económicas de un empleo agrícola en el país oceánico y en los elevados salarios que, según explica, puede alcanzar cuando se acumulan horas de trabajo.

Mario, que asegura llevar cinco años viviendo en Australia, comienza el vídeo con su particular sentido del humor. "Llevo 5 añitos viviendo en el país de los tiburones, serpientes, cocodrilos, arañas y bueno, prácticamente todo animal que fue expulsado de los demás continentes y no tuvo otra que irse a una esquina del mapa", comenta antes de entrar en materia.

Agricultor trabajanco con su tractor / 5

El protagonista explica que actualmente cobra 32 dólares australianos por hora en su puesto de trabajo. Sin embargo, su salario aumenta progresivamente cuando supera determinados límites de jornada. "Si hago más de 7 horas y media, me pagan a 45. Y si trabajo más de 9 horas y media, me empiezan a pagar a 58 la hora", asegura Mario.

Con estas condiciones, una jornada ordinaria entre semana puede dejarle una cantidad considerable. Según explica en el vídeo, un martes cualquiera puede terminar cobrando alrededor de 475 dólares australianos. Una cifra que, además, no representa necesariamente el máximo que puede alcanzar, ya que asegura que durante los fines de semana recibe una remuneración todavía mayor.

El trabajo que desempeña está relacionado con la temporada del algodón. Durante sus jornadas se encarga principalmente de manejar diferentes vehículos y maquinaria agrícola, desde uno de los grandes vehículos utilizados en el campo hasta maquinaria para trabajar dentro de los almacenes. También muestra otro vehículo empleado para tareas relacionadas con el riego.

Mario, español en Australia / Instagram

Sin embargo, Mario resta importancia a la dificultad de las propias tareas. "En realidad no me pagan por eso", bromea. Según su particular visión, el verdadero valor de su trabajo está en el tiempo que pasa lejos de casa y en las condiciones del lugar en el que desarrolla su actividad. "En realidad me pagan por mi tiempo, por estar secuestrado, perdido en mitad del desierto de Australia", explica entre risas.

Su descripción del trabajo mezcla así las ventajas económicas con las dificultades de vivir durante meses en zonas rurales y alejadas de las grandes ciudades australianas. El creador de contenido utiliza incluso el humor para describir esa experiencia como "una especie de pacto que haces con el diablo de cambiar tu alma durante unos meses por varios miles de dólares".

El propio trabajador considera que las tareas que realiza no son especialmente complejas. "El trabajo es lo de menos. Hasta un mono bien entrenado podría hacerlo sin problemas", afirma. El verdadero inconveniente, según explica, estaría en conseguir que alguien acepte trasladarse hasta una localidad tan remota para desempeñarlo.

La experiencia de Mario también sirve para mostrar una realidad laboral muy diferente a la habitual en España. Aunque los salarios australianos no pueden compararse directamente con los españoles sin tener en cuenta el coste de vida, los datos que comparte muestran cómo determinados empleos temporales y especializados pueden ofrecer remuneraciones elevadas, especialmente cuando se acumulan horas extraordinarias.

El vídeo termina con una invitación a sus seguidores para que le pregunten por su experiencia en Australia. Su publicación ha servido para poner sobre la mesa una de las cuestiones que más interés despiertan entre quienes se plantean emigrar al país: las posibilidades de encontrar empleos con salarios elevados fuera de las grandes ciudades, aunque a cambio de asumir jornadas largas y vivir durante meses en entornos especialmente aislados.