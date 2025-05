Marina Rivers y Risto Mejide se enzarzan en 'Viajando con Chester': "Puedo subir lo que me dé la gana"

Esta semana, Marina Rivers se ha convertido en la última invitada de 'Viajando con Chester'. La creadora de contenido es la protagonista más joven del programa de Risto Mejide. La influencer es conocida por su trabajo en redes sociales, pero recientemente se ha vuelto un rostro habitual en televisión, gracias a su participación en 'MaserChef' y 'Tardear'.

En la emisión, presentador e invitada acababan debatiendo sobre la responsabilidad que tienen los creadores de contenido, comparada con los medios de comunicación tradicionales. Todo empezaba cuando ambos recordaban las polémicas que han tenido en sus carreras.

"No sé si eres consciente de la responsabilidad que tenéis", cuestionaba el presentador. "Nos ponen más de la que tenemos, pero yo puedo subir lo que me dé la gana porque no soy un medio de comunicación", respondía la tiktoker. En este punto, se creó un desencuentro entre ambas posturas.

"Sí eres un medio, absolutamente", opinaba Risto. Por su parte, Rivers seguía manteniendo su postura. "No estoy regulada, no soy periodista, solo yo con mi teléfono", añadía la creadora. "No tengo que informar a la gente, y cuento mi vida", puntualizaba Marina.

El presentador volvía a reiterar que "eres un medio de comunicación", y explicaba su razonamiento. "En el momento que tienes siete millones de seguidores ya no es lo mismo", destacando que "lo que tú enseñas, influye, como un medio tradicional".

En último lugar, consciente de que no llegaban a un acuerdo, Risto cerró el tema: "No pretendo convencerte, no pasa nada. Si no te convenzo, al final el programa sale igual".

Durante otro segmento de la entrevista, Marina Rivers explicó cuáles son los principales motivos por los que recibe odio en redes sociales, desde su punto de vista: "Lo primero porque soy mujer y lo segundo porque soy una mujer que no se calla", expresaba.

"Cuanto te estás sacando dos carreras, vas a ser abogada en mi caso, te compras una casa, te va bien, encima disfrutas de tu trabajo y te da igual lo que te dicen, creo que eso da más rabia", terminó diciendo.