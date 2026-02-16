Marina Rivers revela la verdad oculta detrás de 'MasterChef Celebrity': "Nadie nos daba un guion"

La creadora de contenido Marina Rivers no se mordió la lengua para compartir la experiencia que vivió en las cocinas de 'MasterChef Celebrity', uno de los programas más destacados de España. Un relato donde reveló la verdad oculta detrás del formato de Televisión Española y puso en jaque mate a todos los detractores del programa.

En primer lugar, la influencer desveló cómo es el casting de 'MasterChef Celebrity 9': "Te llevan al plató de televisión del programa y luego a cocinas secundarias donde pruebas tus habilidades". Además, comentó el plato que elaboró: "Hice unas lentejas".

Se animó a realizar ese plato, ya que aseguró en su canal de YouTube que es "literalmente el único plato que sabía cocinar". No solo tuvo que cocinar las lentejas porque al mismo tiempo tenía que responder preguntas que le iban haciendo para ver cómo manejaba la situación.

Pocas personas ignoraban que las celebridades también deben pasar una prueba antes de entrar a las cocinas de 'MasterChef Celebrity', y no se trata de una elección al azar.

Antes de empezar a grabar el programa, la creadora de contenido señaló que estuvo practicando con el cocinero Luis Centenera. "Las clases fueron intensas", comentó. Sobre las grabaciones, Rivers indicó que podían durar más de 12 horas: "Los lunes grabábamos la primera prueba desde la mañana hasta la noche".

Quiso dejar claro que no tuvieron ningún trato de favor con ella respecto a las elaboraciones que debía realizar en las pruebas, algo que se ha rumoreado durante tantos años entre la audiencia del programa.

Ella tuvo que combinar las grabaciones del programa con los estudios universitarios: "Mi experiencia fue regulera por la carga mental de la universidad; me obsesionaba cuando las cosas no me salían bien".

No obstante, la influencer solo tiene palabras de agradecimiento al programa: "Estoy agradecida con 'MasterChef'. Me dieron la oportunidad de ser yo misma y la gente conectó de verdad conmigo. Nadie nos daba un guion; era todo real, y el programa es increíblemente hermético por los contratos de confidencialidad".