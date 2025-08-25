Marina Rivers la lía con el precio de la vivienda: "Me puedo comprar una"

Lo sabemos: el precio de la vivienda en España es un problema muy complejo que no parece tener solución, al menos no a corto plazo. Somos muchos los jóvenes incapaces de acceder a una vivienda en condiciones, en especial cuando el precio del alquiler también está disparado e impide ahorrar de cara a una futura entrada.

Marina Rivers, una de las influencers y creadoras de contenido más importantes en estos momentos, ha generado un enorme revuelto al pronunciarse acerca del problema que hay en España con el precio de la vivienda: aunque ella ha sido capaz de independizarse fácilmente por el dinero que ha ganado en redes, es consciente de que muchos como ella no pueden hacerlo.

La joven, de tan solo 23 años, sabe que la mayoría de jóvenes españoles no pueden pagar una casa de varios cientos de miles de euros como ella ha hecho en Madrid. Es por ello que no ha dudado en decir:

"Evidentemente, me afecta. Me incluyo en este plural como joven porque, aunque yo tenga dinero, con el precio actual de la vivienda, en vez de comprarme tres casas, me puedo comprar una", dijo sin rodeos Marina Rivers respondiendo a RickyEdit, creador de contenido que reside en Andorra y que no dudó en criticar a la influencer.

Estas declaraciones han suscitado una enorme polémica en redes sociales, en parte porque se ha compartido un clip pequeño sin el contexto completo.

Podemos entender el mensaje de Marina Rivers de forma muy simple: el precio de la vivienda ha subido tanto en España estos últimos años, que antes una vivienda como la que ha comprado la influencer, podía costar entre 2 y 3 veces menos.

En todo caso, Marina Rivers vuelve a ser la diana de numerosos tuiteros y usuarios de TikTok que le siguen dedicando mensajes cuestionando su supuesta "conciencia de clase".