Marina Rivers no da crédito tras las críticas por su ropa en el gimnasio: "¿Cómo se me ocurre?"

Marina Rivers es una de las creadoras de contenido más destacadas de España. La influencer comenzó a publicar vídeos en 2020, justo durante el confinamiento por la Covid-19. Poco a poco empezó a ganar popularidad, especialmente entre los jóvenes.

Gracias a la fama, la madrileña dio el salto a la televisión con su participación en la novena edición de 'MasterChef Celebrity'. A pesar de todo el éxito cosechado en redes sociales, Rivers siempre está en boca de todos por sus publicaciones.

Una de las últimas imágenes que publicó en Instagram está dando mucho de qué hablar, ya que la madrileña compartió varias fotografías en el gimnasio.

La influencer publicó dos imágenes, en las que se le puede ver con un conjunto deportivo de color granate. En la publicación publicada en la red social de Meta comentó que "después de la velada le cogí un poco de tirria al deporte y este último año decidí apuntarme al gym y es la mejor decisión que he tomado".

No obstante, los seguidores de la creadora de contenido tienen claro que lleva una prenda de ropa demasiada "ajustada" para hacer deporte. Un usuario no dudó en decir: "Ir al gimnasio más apretada que una morcilla de Burgos, sí, pero sortear el sueldo de eurodiputado ya otro día, si eso".

Los comentarios fueron a más: "Eso es posando, no entrenando" o "No sabía que había que ir maquillada al gimnasio", entre otras opiniones.

Ir al ignacio mas apretada que una morcilla de Burgos si, pero sortear el sueldo de eurodiputado ya otro dia si eso pic.twitter.com/h2Cz0tYJjE — Chelo (@mr_angelote) November 20, 2025

Al ver todo el ruido mediático que generó las fotos en el gimnasio, la influencer no dudó en dar la cara y envió un mensaje a todos sus 'haters' de manera irónica: "Buf voy al gym con ropa de gym, ¿cómo se me ocurre? ¡Por qué la Policía no hace nada!".

Rivers ya sabe cómo lidiar con este tipo de mensajes negativos y, con el tiempo, ha aprendido a tomárselos con humor, aunque no deja de ser cierto que siempre resultan incómodos de soportar.