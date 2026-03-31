Mariló Montero, periodista, 60 años: "Me levanto a las 4 de la mañana para hacer deporte todos los días"

Mariló Montero se ha convertido en una de las periodistas más célebres del panorama nacional, una de las razones tiene que ver con cómo suele abrirse al público a la hora de hablar de su vida personal.

En este sentido, la periodista ha hablado en numerosas ocasiones sobre qué hace exactamente para mantenerse en forma a sus 60 años de edad. Y, como no podía ser de otra manera, el secreto está en hacer deporte.

El quid de la cuestión es que, en una entrevista que concedía a los compañeros de 'Diez Minutos', Mariló Montero reveló que se levanta cada día a las cuatro de la mañana para subirse a la elíptica y hacer ejercicio.

Además de mantener sesiones que duran alrededor de los 45 minutos, la periodista también habló sobre la importancia de mantener una alimentación equilibrada: ¨Alimentación sana, dieta mediterránea. Y el día que me paso con la comida, me machaco de más¨.

¿Cuál es el secreto que le permite mantener en equilibrio ambos componentes esenciales para estar en forma? En este sentido, Mariló Montero también tiene una respuesta bastante esclarecedora. Según sus propias palabras, se debe ¨al poder de la mente y la fuerza de voluntad¨.

De esta manera, Mariló Montero siempre ha defendido la importancia de mantener unos hábitos saludables con el objetivo de mejorar el estado de salud, lo cual se encuentra amparado por miles de estudos e investigaciones.

No obstante, no siempre es fácil implementar un estilo de vida más saludable por aquello de que existe un tercer factor a gestionar con el ojetivo de conseguirlo: el nivel de estrés que experimenta cada uno suele ser determinante.

Según los expertos, último consta como factor que determinará la fuerza de voluntad de la persona, así como la capacidad de adherirse a los nuevos hábitos que intente adoptar de cara a contar con una vida más saludable en todos los sentidos.