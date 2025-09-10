Mariló Montero se enzarza con Broncano por el 'modus operandi' de Televisión Española: "Debería haber más libertad de opinión"

‘La Revuelta' ha irrumpido con fuerza para revolucionar la televisión. TVE rivaliza directamente con 'El Hormiguero' de Antena 3, el claro dominador de la franja horaria después de muchos años, con el objetivo de conquistar el 'acces prime time'.

El programa de David Broncano se transmite de lunes a jueves a las 21:40 horas y tiene una duración de 70 minutos. En él participan rostros populares como Jorge Ponce, Ricardo Castella o Grison, además de recibir cada noche a distintos invitados para ser entrevistados por el jiennense.

El programa de Televisión Española ha recibido a la presentadora Mariló Montero, quien participa en la nueva edición de MasterChef Celebrity. No obstante, la entrevista ha generado mucha polémica tras abordar ciertos aspectos de la actualidad de la cadena pública desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno.

Actualmente, la ex de Carlos Herrera participa en Televisión Española, pero también colabora en Espejo Público. Una situación que se mantendrá hasta el final de la edición del talent show de cocina. En ese momento, Broncano ha querido mencionar a Ana Rosa Quintana después de que esta afirmara que no le parecía justo que tuviera un programa.

Montero ha dejado boquiabierto al presentador jiennense al afirmar que la entiende: "Me gustaría fomentar que vivimos en un país con muchos colores ideológicos y que nos estamos separando mucho entre nosotros, debería haber más libertad de opinión".

El presentador le ha preguntado si realmente estaba a favor de esa idea, y ella no ha dudado en argumentar su teoría exponiendo la realidad de la parrilla de Televisión Española: "Por la mañana, ideología de presentadores y presentadoras, de izquierdas. Llegas por la tarde, más izquierda, y por la noche más izquierda".

La invitada de La Revuelta ha querido dejar claro que "Televisión Española es una cadena pública". Como solución, ha planteado que estaría bien que en las cadenas públicas no hubiera un ideal político.

Por su parte, Broncano ha compartido cómo fue su fichaje por el ente público, confesando que al principio no aceptó porque quería continuar en Movistar+. Una cosa que ella ha puesto en tela de juicio. Sin embargo, este 'encontronazo' no ha sido el único momento de tensión que se ha vivido en 'La Revuelta'.

La tauromaquia, en el punto de mira

Otro momento de alta tensión que se vivió en La Revuelta ha sido cuando la participante de la décima edición de 'MasterChef Celebrity' ha sacado a la palestra el tema de los toros: "Son cultura de España". En ese momento, parte del público presente ha comenzado a abuchearla.

Mariló Montero saca el tema de los toros. #LaRevuelta pic.twitter.com/LUKyT3gntr — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 9, 2025

"Los toros es un arte que nos gusta a mucha gente y es algo que podría estar en una cadena pública... yo defiendo la tauromaquia", ha compartido en 'La Revuelta'. Por otra parte, Broncano ha expuesto que "soy antitaurino, pero puedo hablar del tema. Si os gusta, os gusta, pero el animal se le está maltratando".