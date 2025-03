Marieta, ganadora de 'GH DÚO 3', revela en qué se gastará el dinero: "Quiero comprarme..."

Marieta Díaz se llevó el ansiado premio de 'GH DÚO 3', valorado en 50.000 euros, tras vencer en la gran final del reality show a Maica. Así lo decidió toda la audiencia de Mediaset, aunque las votaciones estuvieron muy ajustadas hasta al final. La ganadora de 'GH DÚO 3' empezó su carrera en televisión participando en 'La isla de las tentaciones', y meses más tarde fue a 'Supervivientes', donde cuajo un gran papel en la isla de Honduras.

Desde el primer directo de 'GH DÚO 3', Marieta, novia de Suso, se postuló como una de las favoritas de la edición, según comentaron muchos de sus compañeros de la edición en la casa de Guadalix de la Sierra. Sin embargo, en algunos instantes del programa la tacharon de 'mueble' por no tener demasiado protagonismo, pero finalmente se convirtió en la ganadora de la tercera edición del formato de Telecinco.

Después del triunfo en el plató de televisión de Mediaset, Marieta desveló cómo se encontraba anímicamente: "Estoy en shock, no me lo esperaba para nada... ¡He ganado en pijama!". También, quiso agradecer el apoyo de todo el público: "Gracias a toda la gente que me ha apoyado y que me ha hecho cumplir este sueño". No obstante, reconoció que desde el momento que la anunciaron como concursante de 'GH DÚO 3' tenía una pequeña esperanza de ganar.

A continuación, reveló que quiere hacer con el dinero: "Quiero comprarme una casa, que me tengo que casar y tener muchos hijos e invertirlo bien". No hay duda de que Marieta apuesta por invertir en su futuro para vivir cómodamente el resto de su vida, aunque con este premio tampoco la jubilará y tendrá que seguir trabajando.

La audiencia ha decidido que la ganadora de GH DÚO sea MARIETA 👏#GHFinal #GH4M pic.twitter.com/7h4REm9k7s — Gran Hermano (@ghoficial) March 5, 2025

Además, la pareja de Suso es conocedora que los 50.000 euros se quedan reducidos, debido a que una parte importante va para Hacienda. La Agencia Tributaria se lleva el 37% de esa cantidad. En total, el premio queda reducido a unos 31.500 euros. A todo esto hay que sumar que Marieta ha estado cobrando un caché semanal, pero, por ahora, se desconoce la cifra.