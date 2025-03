Mariela Garriga cuenta una anécdota en 'El Hormiguero' entre Tom Cruise y su madre: "No me hagas esto"

'El Hormiguero' tiene un extenso recorrido televisivo. El programa comenzó en 2006, y lleva años liderando el 'acces prime time' siendo uno de los espacios con mayor audiencia en las noches intersemanales, ya que se emite de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

Presentado por Pablo Motos y acompañado de las hormigas Trancas y Barrancas, 'El Hormiguero' realiza entrevistas a personajes públicos de todo tipo y, en algunos programas, los someten a diferentes pruebas de la mano de 'El Monaguillo' o 'Marron'.

Las invitadas de este martes han sido Maribel Verdú y Mariela Garriga, que han venido a presentar la serie 'Cuando nadie nos ve'. Dicho esto, Garriga ha contado como fue elegida para aparecer en 'Misión Imposible'.

"Me llaman y me dicen que Christopher McQuarrie (director de cine) me quiere encontrar. Me dieron un 'Zoom' en media hora, y me dijeron de ir a Londres y hacer una prueba con Tom Cruise", ha contado Garriga. Sin embargo, la prueba no fue sencilla. "No dormí, me mandaron seis páginas de texto. Hicimos reunion con Tom, me enseñaron cómo trabaja Christopher..."

La actriz ha proseguido. "Hago la prueba con Tom y, cuando termino la audición en ingles, Christopher McQuarrie me dice de hacerla en italiano. Lo hice en español también, me cambiaron de look... volví a hacer la audición en los tres idiomas". Tras este duro trámite, Mariela Garriga fue seleccionada.

La anécdota de Tom Cruise y su madre

Garriga ha contado la importancia de mantener la discreción. "Cuando trabajas en un proyecto tan grande, no lo puedes decir enseguida. Mi madre me preguntaba qué hacía en Londres, y le dije 'ya te contaré'. Tom Cruise quiso decírselo a mi familia, y le dije a mi madre que le llamaria el actor de la película".

¿Cómo llega ‘Misión Imposible’ a la vida de Mariela Garriga? #VerdúGarrigaEH pic.twitter.com/o92KhO2doJ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 4, 2025

La actriz tenía miedo de que su madre no se acordara de Tom Cruise, pero sucedió lo contrario. "Tom la llamó, estaba en el FaceTime, y mi madre me dijo "No me hagas esto". Empezaron a hablar y todo super bien. Es muy cariñoso", ha declarado.