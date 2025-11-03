Maribel Vilaplana revela que Carlos Mazón "estaba con el móvil constantemente" mientras la DANA arrasaba Valencia

El 29 de octubre de 2024, la DANA que se instaló en España afectó completamente a la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. La gota fría se cobró la vida de más de 220 personas, además de destrozar calles e infraestructuras de varias ciudades.

La gestión del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha sido duramente criticada, ya que su respuesta fue lenta e insuficiente ante la magnitud de la emergencia. Mientras las inundaciones arrasaban pueblos, el político se encontraba reunido con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante 'El Ventorro'.

Este lunes 3 de noviembre, Mazón ha presentado su dimisión: "Ya no puedo más", ha declarado. Sin embargo, fuentes de la Generalitat han aclarado que continuará desempeñando sus funciones como president durante los próximos días.

También este lunes, Maribel Vilaplana ha comparecido en la sede de los juzgados de Catarroja ante la jueza y el fiscal, donde ha declarado que no conserva el tique del aparcamiento donde dejó su coche antes de acudir al restaurante, aunque se ha ofrecido a facilitar su matrícula y el extracto bancario del pago.

La periodista ha asegurado que la comida comenzó a las 15 horas y finalizó a las 18:45 horas, ya que se alargó por diferentes asuntos: "Charlamos un rato, porque yo estaba muy empeñada en que él viniera a un partido de fútbol, porque yo trabajo también para el Levante UD".

Tras haber pasado casi cuatro horas con el president de la Generalitat el 29 de octubre, los magistrados no descartan que Vilaplana "pudiera haber escuchado lo que el president hablaba y/o sus comentarios, tanto durante las conversaciones telefónicas, como una vez finalizadas las mismas, sobre la información que iba recibiendo".

La periodista ha declarado que durante la comida, Mazón "estaba con el móvil constantemente" y recibía llamadas que contestaba, excusándose y apartándose de la mesa.

Sin embargo, asegura que ella no sabía de qué trataban ni con quién hablaba: "Nunca me comentó nada de esas llamadas. Ni oigo palabras, ni oigo DANA, ni Cecopi, ni lluvias".