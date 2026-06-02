Maribel Verdú, actriz (54 años): "El ejercicio es adaptable a cualquier contexto, las excusas no tienen cabida"

En una sociedad marcada por la falta de tiempo, las prisas y el estrés diario, mantener una rutina de ejercicio constante se ha convertido en uno de los principales retos. Sin embargo, cada vez más figuras públicas demuestran que cuidarse no depende de entrenamientos extremos ni de pasar horas en el gimnasio, sino de encontrar un equilibrio sostenible que se adapte al estilo de vida de cada persona.

Un ejemplo de ello es la actriz Maribel Verdú, que a sus más de 50 años mantiene una excelente forma física gracias a una rutina flexible basada en tres pilares: yoga, caminatas diarias y entrenamiento de fuerza funcional.

Lejos de las rutinas rígidas, Verdú ha integrado el movimiento en su día a día como una forma de bienestar global. Tal y como ha explicado en entrevistas, su enfoque no se basa en la obligación, sino en la constancia y la adaptación a cualquier contexto, ya sea en casa o mientras viaja. "Hago yoga desde hace años, caminar muchísimo, y un par de veces a la semana entreno con fuerza funcional: TRX, bandas, fitball… Allá donde esté", asegura la actriz.

El primero de estos hábitos es el yoga, una disciplina que en los últimos años ha ganado una enorme popularidad. Más allá del trabajo físico, esta práctica combina respiración, concentración y movilidad, lo que ayuda a reducir el estrés, mejorar la postura y aumentar la flexibilidad. Además, permite conectar cuerpo y mente, algo que muchos practicantes destacan como uno de sus principales beneficios.

El segundo pilar es algo tan simple como caminar. Aunque a menudo se infravalora, el texto subraya que caminar de forma habitual tiene efectos muy positivos sobre la salud cardiovascular, el control del peso, la regulación del azúcar en sangre y el bienestar emocional. No requiere equipamiento ni experiencia previa, lo que lo convierte en una de las formas más accesibles de mantenerse activo.

El tercer elemento de su rutina es el entrenamiento de fuerza funcional. A diferencia del trabajo tradicional en máquinas, este tipo de ejercicios se centra en movimientos globales que implican varios grupos musculares a la vez. Con herramientas como bandas elásticas, TRX o fitball, se puede trabajar la fuerza, el equilibrio y la coordinación sin necesidad de grandes instalaciones.

Este enfoque combina eficacia y flexibilidad, ya que puede adaptarse fácilmente a cualquier nivel físico o situación personal. El mensaje que deja este modelo de entrenamiento es el siguiente: lo importante es encontrar hábitos que se puedan mantener en el tiempo sin generar frustración ni exigencias excesivas.