Maribel, jubilada: "Trabajé 44 años en una fábrica, pagando todos los meses y acabé cobrando una pensión la mitad del tercio de mi salario"

Maribel Mesón es una jubilada que trabajó durante 44 años cotizando todos y cada uno de los meses de ese período. Ahora, ha formado parte de laSexta Xplica por un claro motivo: defender la posición de los jubilados para con los más jóvenes.

Una jubilada responde a quienes acusan a los pensionistas de vivir a costa de los jóvenes

El programa introducía el conflicto por el cual youtubers e influencers argumentaban que los jubilados de hoy en día viven a costa de sus aportaciones. Pero Maribel, lógicamente, intervino en defensa de todos los jubilados en su misma situación.

Para comenzar, más allá de sus más de cuatro décadas de trabajo, Maribel explica que en el momento de jubilarse le acabó quedando una pensión por la que cobra una cantidad muy inferior al dinero que ganaba en su momento.

Una pareja de jubilados, en el banco de un parque. / EFE

Pero no es solo cuestión de hablar de su caso individual. La jubilada también recuerda que los pensionistas han contribuido durante décadas al sistema y señala que parte del dinero de la caja de las pensiones se destinó en determinados momentos a otros conceptos.

Dicho esto, a pesar del tono del debate, Maribel no adopta una actitud beligerante hacia los jóvenes, al contrario; asegura que luchan cada día para intentar que, en el futuro, sean los jóvenes de ahora los que puedan gozar de pensiones dignas.

Una mujer mirando su pensión / archivo

"Sumamente solidarios", así es cómo Maribel describe a su generación de jubilados. El motivo de ello es que recuerda que también fueron una pieza clave durante las múltiples crisis económicas que ha atravesado el país.

La pensionista recuerdan que han ayudado a hijos y nietos cuando lo necesitaban y han llenado neveras cuando familiares atravesaban serios problemas laborales. En definitiva, que parte de esa pensión que cobran acaba volviendo a la sociedad de una forma u otra.

Una pareja de jubilados descansa en la playa 24/02/2017 Viajes del IMSERSO. Cuenta con cerca de un millón de plazas y participan de más de 300 hoteles de toda España ECONOMIA SOCIEDAD / M.J.GIL/AGENCIAS| EUROPA PRESS / Europa Press

Es por ello que en última instancia, Maribel defiende que tanto jóvenes como pensionistas deberían unir fuerzas en lugar de enfrentarse los unos con los otros. Pero precisamente por eso considera que es injusto culpar a los pensionistas de los problemas económicos del país.

El problema, en su opinión, aparece cuando se enfrenta a unas generaciones con otras, especialmente cuando las condiciones que hoy afectan a los pensionistas serán las que mañana tendrán que afrontar quienes ahora son jóvenes.

Después de todo, son bastantes los casos de trabajadores como los de Maribel que en la jubilación se encuentran en la misma tesitura: una pensión muy inferior al sueldo de su vida profesional. Así que, desde la perspectiva que defiende Maribel, resulta injusto presentar a los pensionistas como personas que simplemente se aprovechan del sistema cuando muchos de ellos también sostienen económicamente a sus familias.