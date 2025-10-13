Mariano Sánchez, carnicero, sobre la babilla de ternera: "Es un corte ideal para hacerte a la plancha"

En los últimos años, algunas personas han optado por comprar la carne en los supermercados. No obstante, hay muchos clientes que consideran que la mayor calidad se encuentra en las carnicerías. En estos comercios, podemos escoger el tipo de corte sobre la pieza.

En este contexto, es habitual que los consumidores tengan dudas sobre que parte escoger de la carne para cada una de las recetas. Por este motivo, Mariano Sánchez Díaz, más conocido como 'El As Carnicero', revela en sus vídeos algunos trucos y recomendaciones.

En una de sus últimas publicaciones, el carnicero ha dado conocer "la babilla de ternera", una de sus piezas favoritas. Durante el vídeo, Marino considera que es una opción buenísma para diferentes preparaciones y métodos de cocción.

"Es un corte ideal para hacerte a la plancha, para hacerte unos pepitos con mantequilla y ya si lo haces para hacer los empanados, es la hostia, se deshace", explica con entusiasmo a sus seguidores.

La babilla de ternera es un corte carne magra que se ubica en la cara anterior del muslo, junto a la cadera. Sin embargo, la parte más cercana a la cadera es más tierna y jugosa. Por lo tanto, es más recomendable para distintos tipos de asados, filetes o platos a la plancha.

Por otro lado, la parte próxima a la rodilla es más firme y suele utilizarse para guisos o estofados. No tiene demasiada grasa, ni nervios, es muy versátil y fácil de cocinar, con un peso habitual entre 4 y 5 kg por pieza.

La ternera es una carne con alto contenido proteínas. Según la doctora Gabriell Lyon, autora del libro 'Siempre Fuerte', éxito de ventas de 'The New York Times', "la carne de ternera aporta al cuerpo la mayoría de nutrientes que necesitas".

"Tan solo una ración de 85 gramos de carne de ternera cocinada aporta ya diez nutrientes esenciales en cerca de 150 calorías", explicó en su libro la experta en nutrición.