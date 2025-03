Mariano Rajoy lo vuelve a hacer: así fue su caótica intervención en el Congreso

En la jornada de ayer, Mariano Rajoy acudió al Congreso de los Diputados para comparecer por la comisión de investigación de la llamada 'Operación Cataluña', en la que se investigan los atentados del 17 de agosto de 2017 tanto en Barcelona como en la localidad de Cambrils. Por este motivo, el expolítico del Partido Popular tenía que responder a las preguntas realizadas por los distintos grupos parlamentarios.

Se está investigando, ya que corre el rumor, desde hace varios años, de una posible implicación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Uno de los motivos sería para perjudicar al independentismo, debido a que en ese instante estaba en su mejor momento.

Duarante su intervención, el expresidente del Gobierno del Partido Popular desmintió todo tipo de implicación en ese sentido. Además, Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), acudió a la sala a dar su punto de vista sobre los sucesos. No obstante, acabó en una disputa verbal entre ambos. "Absolutamente orgulloso de haber parado un golpe de Estado", admitió Rajoy.

Anteriormente, a la disputa con el catalán, Rajoy volvió a hacer una de las suyas tras una pregunta de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra: "¿De verdad puede pensar usted, señor Rajoy, que somos tontos? No lo somos. Es imposible que el señor Jorge Fernández Díaz y el señor Paco Martínez hicieran estas búsquedas ilegales".

A continuación, le confesó la de Podemos: "Ese gracejo no sé de donde lo ha sacado, porque usted es gallego y los gallegos no tienen fama de graciosos". Rajoy se mostró muy molestó con la cuestión formulada: "Con su permiso no voy a responder a esa pregunta porque tampoco se trata de generar aquí un mal ambiente".

En ese instante, el expolítico del Partido Popular se volvió a marcar una de sus míticas frases: "Yo pienso lo que pienso y supongo que usted pensará también lo que piensa. Y hace muy bien, aunque no olvide que cada uno es dueño de sus silencios y esclavos de sus palabras".