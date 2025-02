Mariano Rajoy revela en 'El Hormiguero' los planes de Pablo Iglesias con Podemos: "Por suerte, los españoles..."

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Plex, entre otros.

El programa ha acogido hoy a Mariano Rajoy, expresidente de España, para mantener una conversación con Pablo Motos que consistirá en tratar distintos temas, entre ellos conocer su paso por el Gobierno y su relación con algunos políticos. Aparte, Rajoy ha presentado su nuevo libro: 'Discursos Parlamentarios de Mariano Rajoy'.

Solo al llegar, el presentador de 'El Hormiguero' se ha interesado por el día a día del expolítico. "Me levanto muy pronto porque sigo caminando, luego voy al registro, por la tarde recibo gente o a veces voy a conferencias o a actos del partido Popular. Llevo una vida razonable", ha revelado.

Asimismo, el expresidente del Gobierno ha hablado sobre su situación actual como registrador: "He llegado al mundo del derecho y me gusta, ya que son temas muy interesantes". Además, ha admitido que no disfrutaba mucho siendo presidente en algunos instantes, pero es una experiencia única: "Ha sido un honor ser presidente del gobierno de mi país".

Rajoy dejó grandes momentos con sus discursos y sus famosas réplicas, entre ellas algunas discusiones que mantuvo con Pablo Iglesias, expolítico de Podemos. Para el expolítico del Partido Popular, el de Podemos tuvo "unas intervenciones bastante aseadas en el Parlamento".

Además, ha contado que "la posición entre los dos partidos (Partido Popular y Podemos) es una distancia sideral y por suerte, los españoles se han dado cuenta que con esas ideas un país no puede progresar". Para zanjar el tema, Rajoy ha concluido que "no comparto los argumentos", haciendo referencia a las ideas del madrileño para España.