Mariano Peña no entiende el fenómeno de Mauricio Colmenero, de 'Aída': "Son personajes de la vida real"

'Aída' fue una exitosa serie emitida en televisión desde 2005 hasta 2014. La ficción surgió como un spin-off de '7 Vidas'. Tras conseguir un récord absoluto de audiencia en el primer capítulo, fue creciendo con una gran cantidad de espectadores, y emitió un total de diez temporadas.

La serie trata la vida de Aída García, una trabajadora de limpieza divorciada y ex alcohólica que regresa a su barrio obrero llamado Esperanza Sur. Lo hace después de que su padre fallezca y le deje en herencia la vivienda familiar. Se instala en la casa junto a sus hijos Lorena y Jonathan, su madre Eugenia y su hermano Luisma. A partir de ahí, la ficción cuenta todos los problemas que viven, pero con un toque de humor.

Uno de los actores que marcaron un antes y un después en la serie fue Mariano Peña que interpretó a Mauricio Colmenero. El intérprete ha concedido una entrevista a 'Sevilla Actualidad' para tratar el fenómeno de la serie. Además, en los últimos meses se anunció que se iba a producir la película 'Aída y vuelta' de la mano de Paco León.

El actor ha expresado que algunas personas se reconocen con el personaje que interpretaba en 'Aída'. Yo voy por la calle o algo y me dice algún señor: 'Oh, Mauricio, es que yo soy Mauricio Colmenero, yo soy Mauricio'. Y me quedo mirando y digo: 'Pues, que publicidad se está haciendo usted, señor'", ha confesado, debido a que su personaje era machista, fascista, cutre y, sobre todo, racista.

Por otro lado, puede llegar a entender que en la vida real existan ciudadanos que se parezcan a su papel: "Claro que hay Mauricios Colmenero, igual que hay Blancanieves, igual que hay Pitufos, igual que hay Luismas. Claro que sí, que hay personajes, son personajes cogidos de la vida. Si la realidad a veces supera la ficción".

Peña terminó confesando que no tuvo nada que ver en llevar la interpretación de Colmenero a ese nivel. "Y cuando me dicen: '¿Dónde te has inspirado para hacer a Mauricio?'. Pues en ningún sitio, el actor mira y copia. Son personajes de la vida real, la vida real de un barrio", ha asegurado.