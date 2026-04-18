SOCIEDAD
Mariano, dueño del restaurante 'Donald' de Sevilla, sobre el impacto de la Copa del Rey y la Feria de Abril: "No podemos acoger a tanta gente"
El hostelero andaluz compartió su punto de vista al respecto en un vídeo publicado por el medio de comunicación 'HuffPost'
Sevilla es una de las ciudades más populares de España, especialmente en el mes de abril, cuando coinciden varias celebraciones de gran relevancia: la Semana Santa, la Feria de Abril y, desde hace algunos años, la final de la Copa del Rey.
Es una época en la que la ciudad andaluza se llena por completo, hasta el punto de que no cabe ni un alfiler. Esto hace que encontrar una habitación de hotel se convierta en toda una odisea, ya que la disponibilidad es muy limitada y los precios suelen ser elevados.
Quienes más se benefician de este auge durante el mes de abril son los hosteleros. Las calles se llenan de gente y el ambiente invita a salir, consumir y disfrutar, sobre todo durante la previa y el postpartido de la final de la Copa del Rey.
Desde el 'HuffPost' han contactado con Mariano, dueño del restaurante 'Donald' de Sevilla, para saber de primera mano cómo es trabajar durante el mes de abril en Sevilla.
El hostelero empezó diciendo que "el partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad va a ser como un calentamiento para la feria".
El periodista del 'HuffPost' le planteó si Sevilla está preparada para albergar tres eventos de tal magnitud, a lo que el propietario del establecimiento gastronómico respondió: "Con estos eventos tan grandes, no tenemos capacidad para poder acoger a tanta gente".
Sin embargo, quiso dejar claro que "estamos preparados en Sevilla, pero es que lo que no puede ser es meter tantos eventos a la vez".
Una de las zonas más concurridas durante la Copa del Rey es la Alameda, donde los vecinos ya han mostrado su descontento debido a la celebración de botellones. Por esta razón, han reclamado la implementación de más medidas de seguridad o un aumento de la vigilancia.
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