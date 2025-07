Marian Rojas, psiquiatra, sobre la suerte: "El que se prepara y estudia, percibe mejor las oportunidades"

Muchas veces se atribuyen los grandes logros a la suerte: estar en el lugar correcto, en el momento justo, conocer a la persona indicada o tomar una decisión aparentemente simple que lo cambia todo. Pero ¿qué es la suerte? ¿Existe realmente o se construye?

Estas son las preguntas que la psiquiatra Marian Rojas Estapé quiso responder en su visita al pódcast de Nude Project. "Durante muchos años uno de los temas que a mi me interesaba y me inquietaba era por qué hay gente que tiene tanta suerte y hay gente que dices no puede ser, no me lo puedo creer...", empieza diciendo.

Explica la psiquiatra que "hay una parte de la vida que no vamos a entender nunca". Cosas que suceden porque sí, al juntarse varios factores; "pasa lo que tenía que pasar". Eventos que sí que ocurren por azar y probabilidad.

Pero no todo es azar. "Hay una frase que dice Séneca: «La suerte es donde confluyen la preparación con la oportunidad». Es decir, hay que prepararse, hay que saber, hay que estudiar, porque el que se prepara, el que estudia, percibe mejor las oportunidades", asegura Rojas Estapé.

"Si yo quiero ser un buen veterinario tengo que estudiar bien, si yo quiero que me vaya bien en ciertos aspectos tengo que investigar, tengo que activar mi mente para que yo pueda conectar con esas oportunidades que surgen en la vida, porque las oportunidades están, el problema es que no vienen a buscarte, tienes que verlas tú", subraya.

Las oportunidades se trabajan, dice la experta en salud mental. "Nadie va a venir a tu casa y te va a decir: "te necesito en mi empresa". No, tú tienes que salir a la calle y ver en todas esas oportunidades qué puedes conseguir, qué puedes hacer... a veces hay que lucharlo, esforzarse, prepararse, hacer todo lo posible para que eso salga adelante".

Las circunstancias vitales también influyen

Señala Rojas Estapé que ciertas circunstancias también influyen en lo fácil o complicado que parece tener suerte u oportunidades. "Hay personas que tienen circunstancias vitales que potencian la suerte. Si has nacido en un entorno donde había amor, eso siempre va a potenciar la suerte y que te pasen cosas buenas porque no vas a estar en modo alerta", asegura, pues estas personas tienen más recursos emocionales para gestionar lo que les sucede.

"Hay personas que como han vivido situaciones duras viven más en modo amenaza. ¿Qué pasa? Que la amenaza hace que la corteza prefrontal y el sistema reticular, que son dos zonas del cerebro que nos ayudan a ver las oportunidades, funcionen algo peor. Estás en modo supervivencia y no en modo relax".

La educación y el cariño recibido desde pequeños puede marcar la diferencia. Y, en la vida adulta, prepararse, esforzarse, tener voluntad y mirar a largo plazo pueden ser claves para tener más oportunidades y llamar a la suerte. "Tener recursos emocionales para saber lidiar con lo que viene y luego no perder la voluntad, el esfuerzo, la capacidad de prestar atención, potenciar lo bueno que tiene mi cuerpo y mente para que me sucedan cosas buenas y tener suerte", zanja la psiquiatra.