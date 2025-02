Marian Rojas Estapé aconseja cómo actuar ante la soledad no deseada

En una reciente emisión del programa 'Y ahora Sonsoles', se habló del sentimiento de la soledad no deseada. Un sentimiento que afecta a no poca parte de la población y que puede provocar graves consecuencias psicológicas, como la entrada en una depresión. Especialmente, es un sentimiento que puede ser más común en personas mayores.

Eso explicó en el programa Inma, una señora de 67 años que participó contando su situación, en la que después de quedarse viuda de su marido Paco, comenzó a experimentar esa horrible sensación de soledad. “Entre el dolor y la nada, me quedo con el dolor. Es muy duro estar solo” explicó.

Ante ese escenario, también participó Marian Rojas, una reconocida psiquiatra y divulgadora de psicología. Ella separa la soledad buscada de la soledad "impuesta", que es la negativa y la que está sufriendo Inma. Advierte que esa sensación puede ser tan perjudicial como fumar 15 cigarrillos al día.

“Está demostrado, y esto es importantísimo, que duele en la misma zona del cerebro que te peguen un pisotón, a que te humillen, no te quieran, te abandonen, te juzguen” comentó Marian Rojas. Reforzó la importancia de tener a nuestro alrededor seres queridos que sabemos que les importamos: “Nos sentimos fuertes cuando nos sentimos queridos". “Estar bien con uno mismo es aprender a estar solo, y esto es un acto de madurez” dijo a modo de conclusión, valorando también que la soledad no impuesta no es mala, ya que es necesario saber estar solo.