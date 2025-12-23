María Sol, hermana de Messi, sufre un accidente de tráfico y se ve obligada a posponer su boda

Hace unos días, María Sol Messi, hermana de Leo Messi, sufrió un accidente de tráfico en Miami. Según informó Ángel de Brito en 'LAM', la joven de 32 años se descompensó mientras conducía, perdió el control de su vehículo y chocó contra una pared.

Aunque el accidente no puso en riesgo su vida, le provocó lesiones importantes: "Tiene dos vértebras fracturadas, fractura en el talón y en la muñeca. Además, sufrió una quemadura muy importante en la muñeca", explicó De Brito.

A pesar de la gravedad de las lesiones, los médicos confirmaron que su estado de salud es estable y que se encuentra fuera de peligro.

Tras el incidente, la hermana de Messi viajó a Rosario, donde comenzó un proceso de rehabilitación acompañado de su familia. "Ella está bien, ya está en Argentina", aseguró Celia Cuccittini, madre de María Sol y Leo.

Celia Cuccittini también confirmó que su hija está recibiendo la atención necesaria y que su prioridad ahora es recuperarse antes de retomar cualquier actividad, incluido el casamiento.

Obligada a posponer su boda

María Sol tenía previsto casarse con Julián 'Tuli' Arellano, entrenador de la categoría Sub-19 del Inter Miami. La historia de amor de ambos comenzó en Rosario durante su adolescencia, y mantienen una relación de más de 12 años.

Por el momento, la fecha de la nueva boda no se ha confirmado. La familia Messi está centrada en la recuperación de la joven, priorizando su salud y bienestar antes de retomar los preparativos de la celebración.

Mientras María Sol enfrenta su recuperación, Lionel Messi ya se encuentra en Rosario para pasar las fiestas junto a su familia. El astro argentino llegó al país el pasado 17 de diciembre, acompañado de su esposa e hijos tras conquistar recientemente la MLS Cup con el Inter Miami, y permanecerá hasta el 10 de enero para descansar antes de la pretemporada y del Mundial 2026.