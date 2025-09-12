Maria Sharapova vuelve a escena con 38 años: La comentada foto con David Beckham en un evento en Nueva York

Maria Sharapova se retiró de las pistas de tenis en 2020 tras una larga y exitosa carrera donde dominó el circuito femenino en el inicio de su carrera y consiguió cinco grand slams. La rusa fue la principal rival de la reina del tenis de la década pasada, Serena Williams, y consiguió un registro de 647 victorias y tan solo 169 derrotas.

Después de unos cuantos años desaparecida del foco mediático, la exnúmero 1 del mundo ha vuelto a la palestra en un evento organizado por la marca belga de cerveza Stella Artois en Nueva York, donde ha compartido imágenes junto a otro de los nombres más conocidos del evento, David Beckham.

El inglés es embajador de la cerveza y protagonizó un anuncio con la marca junto al actor Matt Damon que se emitió durante la Super Bowl de este año.

El encuentro lo ha publicitado Sharapova en sus redes sociales, en una publicación donde aparece con un botellín de la marca junto con el propietario del Inter Miami de Leo Messi, que sostiene una copa: "Recordándome quién ganó el reto de servir perfecto en Londres", escribe Sharapova en alusión a un evento anterior.

Sin embargo, no es el único nombre importante con el que ha coincidido la extenista, pues en el mismo 'post' posa junto con uno de los nombres del panorama tenístico actual, el estadounidense Frances Tiafoe, en una imagen que también ha recuperado tanto la ATP como la WTA. Aunque no lo ha compartido desde su Instagram, también se pudo fotografiar a la rusa con la reciente campeona del US Open y actual número 1, la bielorrusa Aryna Sabalenka.

Aryna Sabalenka y David Beckham. / Stella Artois

También asistieron personalidades de otros ámbitos, como la actriz que protagoniza a Lois en la última película de Superman, Rachel Brosnahan o el cantante y miembro de la banda Jonas Brothers, Nick Jonas, entre otros.

Según ha dado a conocer la extenista, el evento "incluía comer una hamburguesa con cuchillo y tenedor, un mentalista haciendo trucos y recuerdos especiales por los que vale la pena brindar".

Los seguidores de la extenista han respondido en los comentarios. Los más destacados son los dos corazones de la cuenta del Salón de la Fama del tenis o el de una persona que reconoce que se han juntado "dos de sus atletas favoritos".