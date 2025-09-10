María Pombo no tiene razón: Por qué leer te hace más inteligente, según un neurobiólogo

Para muchos, la lectura es un pasatiempo perfecto con el que disfrutar del tiempo libre que nos permite evadirnos a otros universos. Sin embargo, para Héctor Ruiz, neurobiólogo y autor de 'Cómo aprendemos a leer', la lectura puede modificar la forma en que nuestro cerebro procesa la información y construye el pensamiento.

Héctor Ruiz ha asistido como invitado al programa 'A vivir' de Cadena SER y allí ha explicado que aquellos que leen de forma habitual muestran diferencias en cuanto a capacidad cerebral muy notables con respecto a aquellos que no lo hacen.

El científico señaló que estas diferencias no se limitan a un área concreta del cerebro, sino que afectan a varias regiones que se adaptan para aprender a leer. Entre ellas, destaca la denominada 'caja de letras', una sección cerebral que reutiliza zonas dedicadas originalmente a la identificación de objetos para reconocer palabras y letras. Este proceso facilita la comprensión lectora y refuerza la capacidad de aprendizaje.

Eso sí, el neurobiólogo aclaró que el hecho de leer no quiere decir que una persona sea más inteligente: "no podemos identificar la cultura de alguien únicamente por observar su cerebro".

Y es que la influencia de la lectura dependerá del tipo de textos que se elijan y del nivel de comprensión alcanzado. Aun así, aseguró que leer de forma habitual es una de las formas más sencillas de "acercarse al conocimiento".

En esta misma entrevista, Héctor Ruiz destacó también el impacto que tiene la lectura en el vocabulario con una frase que lo dice todo: "las palabras son los ladrillos del pensamiento", insistiendo que un texto escrito es mucho más variado en términos y conceptos que la comunicación oral.

¿Qué sucede si tienes problemas con la lectura? El audiolibro puede ser una alternativa muy útil siempre que le prestemos la atención que merece la historia.