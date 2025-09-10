Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Ciencia

María Pombo no tiene razón: Por qué leer te hace más inteligente, según un neurobiólogo

La ciencia apunta a que leer puede transformar nuestro cerebro para bien

Lecturas para el verano

Lecturas para el verano / JULIO GONZÁLEZ

David Cruz

David Cruz

Para muchos, la lectura es un pasatiempo perfecto con el que disfrutar del tiempo libre que nos permite evadirnos a otros universos. Sin embargo, para Héctor Ruiz, neurobiólogo y autor de 'Cómo aprendemos a leer', la lectura puede modificar la forma en que nuestro cerebro procesa la información y construye el pensamiento.

Héctor Ruiz ha asistido como invitado al programa 'A vivir' de Cadena SER y allí ha explicado que aquellos que leen de forma habitual muestran diferencias en cuanto a capacidad cerebral muy notables con respecto a aquellos que no lo hacen.

El científico señaló que estas diferencias no se limitan a un área concreta del cerebro, sino que afectan a varias regiones que se adaptan para aprender a leer. Entre ellas, destaca la denominada 'caja de letras', una sección cerebral que reutiliza zonas dedicadas originalmente a la identificación de objetos para reconocer palabras y letras. Este proceso facilita la comprensión lectora y refuerza la capacidad de aprendizaje.

Eso sí, el neurobiólogo aclaró que el hecho de leer no quiere decir que una persona sea más inteligente: "no podemos identificar la cultura de alguien únicamente por observar su cerebro".

Y es que la influencia de la lectura dependerá del tipo de textos que se elijan y del nivel de comprensión alcanzado. Aun así, aseguró que leer de forma habitual es una de las formas más sencillas de "acercarse al conocimiento".

En esta misma entrevista, Héctor Ruiz destacó también el impacto que tiene la lectura en el vocabulario con una frase que lo dice todo: "las palabras son los ladrillos del pensamiento", insistiendo que un texto escrito es mucho más variado en términos y conceptos que la comunicación oral.

Noticias relacionadas y más

¿Qué sucede si tienes problemas con la lectura? El audiolibro puede ser una alternativa muy útil siempre que le prestemos la atención que merece la historia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Lucas, de Andy y Lucas, pone punto final a la polémica sobre su nariz: 'Se ha hablado de temas maquiavélicos
  2. Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España: 'Esperamos la llegada de...
  3. Este actor de 'La que se avecina' revoluciona las redes con su nuevo tatuaje: '¡Se te ha ido la olla!
  4. Mariló Montero se enzarza con Broncano por el 'modus operandi' de Televisión Española: 'Debería haber más libertad de opinión
  5. Claudia Bavel se sincera sobre su vida privada: 'Estoy hablando con un cantante feo y con un futbolista guapo
  6. Broncano regresa a 'La Revuelta' con una rajada a 'El Hormiguero' por la audiencia: 'Nos ganan por...
  7. La exmujer de Dani Alves expone públicamente a Joana Sanz y al exfutbolista brasileño: 'No tengo miedo
  8. Una soltera de Barcelona se marcha de 'First dates' y deja al 'pesado' de su cita en la mesa: 'Cuando se ha ido, he empezado a disfrutar

Gonzalo Bernardos lanza un aviso sobre las inversiones : "España es un país lleno de cuñados"

Gonzalo Bernardos lanza un aviso sobre las inversiones : "España es un país lleno de cuñados"

Vuelta al cole 2025: el enfermero Jorge Ángel pide que no dejes el móvil a tus hijos hasta esta edad

Vuelta al cole 2025: el enfermero Jorge Ángel pide que no dejes el móvil a tus hijos hasta esta edad

Esta es la cantidad de dinero que deberías ahorrar al mes para no depender de una pensión de jubilación

Esta es la cantidad de dinero que deberías ahorrar al mes para no depender de una pensión de jubilación

Lidl tiene el producto ideal para la vuelta al cole: desayuno completo por menos de 18 euros

Lidl tiene el producto ideal para la vuelta al cole: desayuno completo por menos de 18 euros

La insólita razón por la que John Elkann (Stellantis) pagará 183 millones de euros y hará trabajos comunitarios

La insólita razón por la que John Elkann (Stellantis) pagará 183 millones de euros y hará trabajos comunitarios

Ayuso estalla en 'Espejo Público' al hablar de Gaza y Susanna Griso la frena en directo

Ayuso estalla en 'Espejo Público' al hablar de Gaza y Susanna Griso la frena en directo

Puente acusa al PP de Ibiza de haber comprado un bus desechado en Madrid por contaminante y hacerlo pasar como uno nuevo

Puente acusa al PP de Ibiza de haber comprado un bus desechado en Madrid por contaminante y hacerlo pasar como uno nuevo

España rechaza extraditar a Venezuela a un millonario asentado en Mallorca acusado del robo de 33 millones de euros de petróleo

España rechaza extraditar a Venezuela a un millonario asentado en Mallorca acusado del robo de 33 millones de euros de petróleo